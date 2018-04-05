Осталеп: В Молдове продолжается глупая мода на российские танки и шпионов

В Молдове продолжается глупая мода на страшилки по поводу российских танков и шпионов, над чем смеются за границей.

Об этом заявил директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп, выступая в программе «Important» на телеканале TVC21, передает Noi.md.

Он назвал при этом печальным случай бывшего депутата парламента Юрия Болбочану, который был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже и измене Родине.

Валерий Осталеп отметил, что примерно пять лет возникла и продолжается сейчас в нашей стране глупая мода на российские танки, шпионов, «зеленых человечков и тд.»

«Все понимают, что это бред, но продолжают использовать такие страшилки. Один из серьезных правых политиков, выступая на телевидении недавно, всерьез утверждает, что российские танки могут скоро быть здесь. Но сколько же можно так?», - задался вопросом политический аналитик и эксперт.

«Эта тема не очень чужда мне. Что-то я понимаю в этом. Получение секретной информации не осуществляется сегодня в кафе, в ходе разговоров о том, когда кто-то из важных лиц страны ложится спать и как зовут его жену. Это никого не интересует. По настоящему секретная информация, представляющая интерес, добывается другими способами», - подчеркнул Валерий Осталеп.

Он объяснил происходящее провинциализмом местных спецслужб, которые хотят показать, что они работают. И политики обвиняют один другого в шпионаже. «В целом это вызывает смех, смеются уже в том числе, высокопоставленные лица за рубежом по поводу начала активной борьбы в Молдове с «российскими шпионами», - сказал бывший замминистра иностранных дел.