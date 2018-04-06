Люди сформировали очереди на Пасхальной ярмарке в сквере Кафедрального собора

Люди сформировали сегодня очереди на Пасхальной ярмарке в сквере Кафедрального собора, на аллее по ул. Пушкина. Куличи, сладости, краску для яиц или украшения для пасхальных праздников можно купить на ярмарке по приемлемым ценам, говорят посетители, передает IPN.

„Я посмотрела цены на весь товар, и не кажется ни дорогим, ни дешевым, цены приемлемы. Сегодня купили шоколад, а кулич думаю, приду и куплю вечером, потому что сейчас (в обед) очереди очень большие. Обычно покупаю куличи и сладости. Думаю потратить около 300 леев”, - сказала женщина.

Другие посетители выставки предпочитают печь куличи дома, потому что так дешевле, если имеют домашние продукты. „Я сама испеку куличи, потому что использую домашние продукты, и потрачу меньше. Я не намерена тратить, даже если это итальянский кулич и некоторые говорят, что он вкуснее, чем наши куличи”, - отметила молодая женщина.

Другая женщина сказала, что всегда посещает пасхальные ярмарки и постоянно покупает пасхальные продукты здесь. Даже если цены немного преувеличены, отметила женщина, не думает, что в магазинах может найти продукцию дешевле. „В целом, обычно приезжаю на ярмарку, даже если живу дальше. Я купила на ярмарке кулич. Потратила 350 леев и думаю еще потратить. Мы не будем печь куличи дома, потому что не успеваем, а здесь есть хороший выбор”, - сказала покупательница.

„Я оказалась в этой зоне в перерыве, и решила заглянуть, увидеть, что продают. Я купила детям сладких зайчиков, панеттоне с шоколадом. Потратила около 200 леев, но покупки только начались”, - сказала молодая женщина.

Для того чтобы купить кулич или вертуту с ореховой начинкой, изюмом, шоколадом или вишней, покупатели должны заплатить от 8 до 135 леев. Сладкий кулич стоит от 30 до 50 леев. Пасхальный кулич с творогом стоит около 50 леев, в зависимости от размеров. Краска для яиц пяти цветов продается по 10 леев, декоративные свечи в форме яйца стоят 15 леев, а декоративное украшение с пасхальными мотивами стоит более 200 леев.

Продавцы говорят, что сегодня на Пасхальную ярмарку пришло больше покупателей, чем в первый день, и большинство из них хотели купить куличи с творогом и с начинкой из вишни.

Примэрия объявила, что ярмарки будут организованы и в остальных секторах муниципия Кишинев, в местах, определенных претурами.

Ярмарка в центре столицы продлится до 7 апреля.