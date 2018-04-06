Внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС представляет собой неоднообразную картину, евродупатат

Внедрение Республикой Молдова Соглашения об ассоциации с Европейским союзом представляет собой неоднообразную картину, с результатами, а так же с задолженностями. Европейцы видят в Кишиневе партнеров по диалогу, которые хотят проводить реформы.

Но важно, чтобы власти Республики Молдова сделали приоритетными более сложные процессы, например реформу юстиции. Такое мнение высказал сопредседатель Парламентского комитета Ассоциации ЕС-Республика Молдова, евродепутат Анди Кристя сегодня, 5 апреля, в рамках пресс-конференции после VI заседания комитета, состоявшегося в Кишиневе, передает IPN.

По словам евродепутата, в Республике Молдова регистрируется значительные прогрессы в таких областях, как: административная реформа, меры для бизнеса и социальные меры, стабилизация банковской системы, меры по борьбе с банковским мошенничеством, энергетическая безопасность и др.

В контексте предвыборного года, Анди Кристя отметил, что европейцев интересует продолжение реформ, четкая перспектива европейского курса Молдовы после выборов. Кроме того, чтобы проевропейские силы гарантировали стабильность и преемственность.

Ссылаясь на сроки перечисления первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро от ЕС, евродепутат сказал, что, после ознакомления с заключениями Венецианской комиссии, Европейская комиссия находится в процессе анализа. Он выразил уверенность, что Молдова получит хорошие новости в самое ближайшее время. „Я могу подтвердить, что десять технических условий для предоставления первого транша макрофинансовой помощи были выполнены Молдовой.

Это вопрос времени. Если это зависело бы от меня, финансовая помощь была бы перечислена давно. Скорее всего, речь идет о политическом сигнале, которого ЕС обязан передать, чтобы поддержать нынешний евроинтеграционный путь Республики Молдова. Я уверен в том, что первый транш поступит очень скоро, до выборов на пост примара муниципия Кишинев”,- сказал Анди Кристя.

Сопредседатель Парламентского комитета со стороны Республики Молдова, депутат Еуджен Карпов заявил, что, несмотря на некоторые пессимистические мнения в отношении перечисления денег, звучащие в публичном пространстве, ясно, что ЕС действует на основе определенных правил и информации с мест. В эти дни рассматривается большинство вопросов для того, чтобы решение о выделении средств было принято как можно скорее.

В конце встречи будет подписано и заявление с рекомендациями. Предыдущее заседание Парламентского комитета по ассоциации ЕС-Республика Молдова состоялось в Страсбурге в октябре 2017 года.