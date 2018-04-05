Воронин: В событиях 7 апреля 2009 года приняли участие 200 румынских «спецназовцев»

Владимир Воронин продолжает винить Румынию в государственном перевороте 7 апреля 2009 года, после которого коммунист лишился поста президента РМ. Он заявил сегодня на заседании парламента, что в событиях девятилетней давности принимали участие 200 румынских «спецназовцев».

«Вы поторопились с минутой молчания. 7 апреля произошел государственный переворот, направленный против суверенитета и независимости Молдовы. 7 апреля организовал Фонд Сороса. Он организовал в Югославии, в Киеве "Майдан" уже четыре года кровоточит. В событиях 7 апреля приняли участие более 200 спецназовцев из Румынии во главе с румынским послом, если хотите знать», — сказал Воронин.

Лидер ПКРМ также сделал несколько заявлений по смерти Валериу Бобока, погибшего в ходе массовых беспорядков. Согласно решению суда, полицейский Ион Пержу был признан виновным в смерти Бобока и приговорен к 10 годам тюремного заключения. Однако Воронин продолжает настаивать на своей версии.

«За неделю до этого он [Бобок] вышел из тюрьмы, напился здесь, на четвертом этаже [парламента]. После этого его выбросили из окна. Вот что вы должны знать», — добавил он.

Напомним, победа Партии коммунистов на выборах 5 апреля 2009 года вызвала протест молодежи в Кишиневе. 7 апреля 2009 года это спровоцировало беспорядки, повлекшие за собой смерть Валериу Бобока.

Таким образом Воронин прокомментировал предложение депутата ЛП Романа Боцана о том, чтобы почтить память жертв тех событий минутой молчания.

Воронин и вся фракция Партии коммунистов не поддержали предложение Боцана.