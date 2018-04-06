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Была сорвана работа Комиссии по Днестру
06.04.2018

Первое заседание Днестровской молдо-украинской комиссии по бассейну Днестра было сорвано молдавской стороной.

По не известным пока причинам, правительство Молдовы отказалось утверждать состав комиссии от молдавской стороны и передало данный вопрос на рассмотрение парламента.

Об этом сообщил в социальных сетях эколог Илья Тромбицкий.

«Украинская сторона на заседании, которое уже было слишком поздно отменять, выразила удивление и непонимание поведения молдавской стороны, тем более что всегда на протяжении более 20 лет Молдова была инициатором и проводником договора, а интерес к проблемам Днестра уже охватил молдавское общество. Само сегодняшнее заседание, по-видимому, будет преобразовано в подготовительное», - отметил в Илья Тромбицкий.

Украинской делегации было сообщено о решении молдавских властей лишь по прибытии в Кишинев.

Согласно молдо-украинскому Соглашению, именно в рамках этой Комиссии должны решаться все вопросы экологического состояния Днестра.


 
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