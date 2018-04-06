Андрей Нэстасе раскрывает подробности о переговорах с ПДС

В интервью для портала ТРИБУНА председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) и кандидат на должность столичного примара Андрей Нэстасе ответил на следующий вопрос: Вели ли Вы переговоры с ПДС ввиду поддержки вашей кандидатуры или это всецело было решение ваших политических партнеров?

«Между нашими партиями было много переговоров. Это естественный процесс. Но могу вас заверить, что мы не договаривались о каких бы то ни было сценариях, противоречащих общественным интересам. Наш диалог с ПДС касался только механизмов идентификации потенциальных кандидатов для парламентских выборов и готовности поддержать единого кандидата от оппозиции. Конечно, это было решение коллег из ПДС и оно продиктовано благими намерениями», — заявил он.

Андрей Нэстасе отметил, что ПДС и ППДП поставили перед собой цель «создания предпосылок для формирования нового политического класса, коренным образом отличающегося от старого, который насквозь коррумпирован и неспособен управлять страной в интересах граждан», а «основными критериями выдвижения кандидатов на местных и парламентских выборах будут профессионализм, заслуги и неподкупность».

«Мы будем содействовать продвижению серьезной и одаренной молодежи, которая хочет развиваться. Многие из этих людей покинули страну, потому что власти они не нужны, и она не обеспечила им условия для роста в своих областях деятельности. С другой стороны, нам нужны и опытные люди, которых не продвигают по карьерной лестнице, но они всецело этого заслуживают», — заявил он.

Андриана Кептине