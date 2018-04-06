Сильвия Раду: Если буду баллотироваться на местных выборах, буду категорически независимым кандидатом

Исполняющая обязанности примара муниципия Кишинев Сильвия Раду утверждает, что категорически не будет представлять какую-либо партию, если будет баллотироваться на новых выборах в столице. Об этом она заявила в ходе передачи „În profunzime” на телеканале Pro TV Chişinău. Сильвия Раду добавила, что ее не поддерживает никакая политическая партия, передает IPN.

Сильвия Раду заявила, что для выдвижения в качестве независимого кандидата должна собрать 10 тыс. подписей в свою пользу, и это заставляет ее задуматься. „Законодательство Республики Молдова исключает независимых кандидатов, потому что политикам не нужны независимые люди, потому что они слишком неудобные, потому что они не слишком слушают, что им приказывают”.

Кроме того, исполняющая обязанности примара отметила, что пользуется поддержкой горожан, однако ее семья вовсе не в восторге от перспективы ее участия в выборах. „Мы будем решать вместе. Я сама, без поддержки семьи, не пойду, потому что это невозможно”, - заявила Сильвия Раду.

По ее мнению, в Примэрии муниципия Кишинев, в настоящее время должен быть человек компетентный, добросовестный, с управленческими качествами, который должен быть вне политики, чтобы умел решать те серьезные проблем, которые есть в Кишиневе.

В то же время, Сильвия Раду считает, что однолетний мандат, которого получит будущий примар, является слишком коротким для кардинальных изменений. „Это слишком короткий период для любого, и поэтому меня удивляет, когда политики пытаются убедить избирателей, что они являются лучшими, чтобы сделать это. Я убеждена, что это манипуляции для того, чтобы использовать эту платформу для следующих парламентских выборов”, - заявила Сильвия Раду. Тем не менее, в этот период могут быть внесены изменения, в том, что касается прозрачности управления городом, искоренения коррупции.

Исполняющая обязанности примара отметила, что до новых выборов, которые состоятся 20 мая, приоритетом в муниципии Кишинев является уборка и ремонт дорог.