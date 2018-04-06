Андрей Нэстасе: Хочу выиграть примэрию в первом туре

Кандидат от Партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе, которого поддерживает и Партия действия и солидарности, хочет выиграть Примэрию муниципия Кишинев в первом туре новых выборов. Об этом он заявил в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

„Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы завоевать примэрию в первом туре, в том числе с точки зрения того, что во втором туре больше не будет молодых людей в городе, потому что уедут на каникулы или будут заняты дипломами”, - сказал Андрей Нэстасе.

Единый кандидат утверждает, что после победы в Примэрии Кишинева, его высшей целью будет укрепление примэрии, в том числе с точки зрения парламентских выборов. „Участие в этих выборах происходит только ради повышения шансов национальных проевропейских, антиолигархических демократических сил пройти в парламент, и не с 10-20 мандатами, а для того, чтобы получить власть и вместе с местной администрацией сделать большие изменения на уровне всей республики, в интересах граждан”, - добавил Андрей Нэстасе.

Исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский считает, что битва за кресло примара муниципия Кишинев будет очень жесткой, потому что это будет предварительным этапом для избирательной кампании парламентских выборов. „К сожалению, снова будет геополитическая борьба. Мы опять будем разбираться, кто с Западом, кто с Востоком, кто является пророссийским, кто прозападным”,- отметил Владислав Кульминский. По его мнению, во втором туре имеют высокие шансы прийти кандидат от социалистов Ион Чебан, кандидат ППДП Андрей Нэстасе и нынешняя и. о. примара Кишинева Сильвия Раду, хотя она еще не объявила о намерении баллотироваться на пост главы столичной примэрии.

Новые выборы в муниципии Кишинев состоятся 20 мая.