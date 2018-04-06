Телеканал в Молдове наказали за видео с Путиным и новейшей российской ракетой

Молдавский телеканал оштрафовали за демонстрацию мощи России во время послания президента Владимира Путина.

Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) выписал штраф телеканалу Prime за трансляцию «Ежегодного послания президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию», в оригинале выходившему на Первом канале. Prime придется заплатить 70 тысяч леев.

Жалобу в КСТР подала ассоциация WatchDog 12. Там заявили, что в сетке вещания телеканала должна была быть другая передача. Координационный совет посчитал, что Prime нарушил положения Кодекса о телевидении и радио о запрете новостей, информационно-аналитических и военных программ, произведенных в странах, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении.

В КСТР полагают, что видеозапись продемонстрировала жителям Молдовы признаки «превосходства России по сравнению с другими странами». Особое недовольство членов совета вызвал показ запуска новейшего ракетного вооружения России, включая фрагменты полета межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Послание президента Путина от 1 марта вызвало большой резонанс во всем мире. На нем президент России заявил о разработке и началах поставок в вооруженные силы новых уникальных образцов ракетного оружия.