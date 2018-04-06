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Общество
Христиане встречают Великую пятницу Страстной недели
06.04.2018

Сегодня у христиан Великая пятница, которую еще называют Страстной или Черной. Это день распятия и смерти Иисуса Христа ради искупления грехов человечества. 

Богослужение в этот день имеет особый порядок и всецело посвящено воспоминанию Страстей Христовых. Литургии в этот день не служат. Согласно традиции, православные верующие держат строгий пост. В народе говорят,что если в этот день пойдет дождь, год будет урожайным. В Великую пятницу не работают ни в поле, ни дома - верующие все время посвящают молитвам.


 
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