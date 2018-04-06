Додон: Румыния имеет бюджет для действий, направленных на ликвидацию РМ

Игорь Додон заявил, что румынское государство запланировало «огромный бюджет», предназначенный для содействия ликвидации молдавской государственности путем присоединения к Румынии.

«Есть статья в румынском бюджете, направленная непосредственно на ликвидацию молдавской государственности. Вот почему мы не должны себя обманывать, что это популизм. Это очень ясная государственная политика по ликвидации государственности Республики Молдова», – заявил Игорь Додон в интервью Sputnik Moldova.

Президент подчеркнул, что «мы в Молдове не тратим ежегодно столько денег (на сохранение государственности), сколько тратит Румыния на ликвидацию нашей государственности». По его словам, унионизм – это «самая большая угроза для национальной безопасности Молдовы».

«Мы должны относиться к этому очень серьезно и внимательно. Даже если некоторые политики являются популистами и пытаются паразитировать на этих заявлениях, мы не должны недооценивать эту угрозу, потому что ее несут силы, государственные учреждения, в том числе в соседнем государстве», – подчеркнул Додон