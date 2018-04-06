Спортарена для столицы

Идея о том, что столице необходим крупный многофункциональный спортивный комплекс, что называется, витала в воздухе.

Один из проектов по возведению двух таких сооружений был предложен муниципальным советником Василием Киртокой еще в 2015 году. Это предложение в 2017 году было поддержано Сильвией Раду, в результате чего в бюджете Муниципия на 2018 год предусмотрены несколько миллионов леев для финансирования работ по разработке проекта. Со вторым выступил президент страны Игорь Додон – в феврале нынешнего года он договорился о возможном строительстве с крупным инвестором из Саудовской Аравии. И, наконец, 13 марта концепция многофункциональной арены была представлена спикером парламента и вице-председателем ДПМ Андрианом Канду.

Эти инициативы особенно актуальны, если учесть что на данный момент довольно значительная часть бассейнов и стадионов, когда-то пользовавшихся большой популярностью в столице, или разрушено, или находится в нерабочем состоянии. Одним из самых показательных примеров является судьба Республиканского стадиона.

Славное прошлое

Вот уже более десяти лет наша страна обходится без главного спортивного сооружения – Республиканского стадиона. А ведь когда-то он был гордостью республики. Построенный в 1952 году по личному указанию тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Молдавии Леонида Брежнева, изначально он имел довольно скромный вид: у него было всего две трибуны. Однако когда в 1956 году футбольный клуб «Буревестник» (так до 1957 года называлась нынешняя команда «Зимбру») вышел в высшую лигу чемпионата СССР по футболу, для игр такого уровня понадобилось более солидное сооружение. В очень сжатые сроки, буквально течение двух месяцев, стадион был достроен: появились боковые трибуны и были реконструированы уже имеющиеся, благоустроена территория, построены мачты освещения, установлено электронное табло. Но расцвет стадиона пришелся на 70-е годы прошлого века, после того, как в 1974 году была проведена его полная реконструкция. Крупнейший спорткомплекс республики стал занимать площадь 10000 квадратных метров и включал в себя: футбольное поле, беговые дорожки, павильон со спортзалами для занятий по борьбе и тяжёлой атлетике, теннисные корты и другие сооружения. Трибуны были рассчитаны на 21580 мест. На стадионе проводились спортивные мероприятия самого высокого уровня: матчи Чемпионата СССР по футболу, открытия спартакиад МССР, различные спортивные праздники, кубки, чемпионаты и первенства СССР по легкой атлетике и другим видам спорта . Здесь играли самые именитые на то время команды - бразильские «Байя» и «Фламенго», немецкий «Айнтрахт» и дортмунская «Боруссия». Здесь даже ставились мировые рекорды. А какие бушевали нешуточные страсти, когда в октябре 1994-го в играх на Евро-1996 сборная Молдовы со счетом 3:2 обыграла сборную Уэльса! И, наконец, болельщики-старожилы помнят, как наш стадион вошел в историю мирового футбола, когда 1 сентября 1996 года во время отборочных игр на Евро-96 Англия играла c Молдовой, и за сборную Англии выступал будущая звезда Дэвид Бекхэм.

«..До основанья, а затем»

Но на этом победы и достижения заканчиваются, и начинается другая история – сначала упадка, а затем и разрушения. С середины 90-х годов прошлого века, хотя матчи и продолжали проводиться, стадион перестал соответствовать общеевропейским нормам и нуждался в реконструкции. Однако денег на ремонт не было. Часть объектов на территории Республиканского стадиона, несмотря на законодательный запрет, непонятным образом была передана в частную собственность. В результате в 2003 году представители FIFA и UEFA запретили проводить на Республиканском стадионе соревнования под эгидой этих организаций. Поэтому матчи сборной Молдовы пришлось перенести на стадион «Шериф» в Тирасполе. Тогдашний Департамент молодежи и спорта оценил необходимую для реконструкции стадиона в сумму от 10 до 20 миллионов долларов. В 2006 году FIFA и UEFA предложили оплатить реконструкцию стадиона, однако впоследствии от этого проекта отказались. По одной из версий, причиной стало невыполнение властями нашей страны требования со стороны европейских чиновников по передаче стадиона на баланс Федерации футбола Республики Молдова. И вот в начале 2007 года Федерация футбола Молдавии заявила, что некий инвестор готов выделить средства на реконструкцию стадиона. Правительство приняло решение снести все постройки на его территории, а сам стадион передать Федерации футбола.Летом этого же года большая часть сооружений была снесена, и на месте стадиона остался пустырь. Однако строительство новой арены так и не началось. И, как выяснилось, на момент окончания сноса спортивного сооружения у Федерации футбола не было ни контракта с инвестором, ни средств на реконструкцию, ни проекта работ по строительству нового сооружения. Об этом заявил тогдашний руководитель Агентства спорта Молдовы Андрей Чмиль. После этого права на строительство были переданы именно Агентству спорта, а затем – Министерству строительства и развития территорий РМ. На сегодняшний день общая площадь участка составляет 5,14 га земли, из которых 4,7 га принадлежат государству, а остальное - собственность экономических агентов. Ранее участок, принадлежащий государству, был в ведении Министерства строительства, функции которого после реформы правительства 2017 года перешли к Министерству экономики и инфраструктуры. Начиная с 2007 года то и дело предпринимались попытки возродить стадион, но ни одна из них не увенчалась успехом. Слухи о его дальнейшей судьбе ходили самые разные. То говорили, что на его месте должны построить посольство, то – что гипермаркет, то – бизнес-центр, то – жилой элитный комплекс. Но до сих пор там – заброшенный пустырь, о существовании которого стали забывать. Повод вспомнить о месте, где когда-то располагался Республиканский стадион, появился в прошлом году: после знаменитых апрельских снегопадов его приспособили для складирования сухих веток, что стало причиной серьезного пожара, тушить который пришлось 16 пожарным расчетам. Что появится на месте Республиканского стадиона, так до сих пор и неясно. Отвечая на этот вопрос в интервью для Noi.md в феврале нынешнего года, исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду еще раз пояснила, что Республиканский стадион находится в управлении правительства, а не мэрии. «Как я поняла, там хотят создать маленький парк. По-моему, чем больше будет зеленых зон в Кишиневе, тем лучше», - сказала она. При этом многие специалисты также считают, что восстанавливать на месте бывшего Республиканского стадиона новые спортивные сооружения, - не стоит. Ведь в случае большого единовременного скопления людей нагрузка на близлежащие узкие улочки станет слишком большой. Проблемой являются и три базовых условия потенциальных инвесторов: во-первых, сам объект инвестирования, во-вторых, наличие ресурсов для освоения инвестиций по стандартам, привычным инвестору, и в-третьих, благоприятная среда. В настоящий момент гарантировать выполнение всех этих условий довольно затруднительно, возможно, поэтому до сих пор инвесторов и не нашлось. На сегодняшний день 5 с лишним гектаров в центре Кишинева (а именно такова площадь территории, где раньше располагался стадион), оцениваются более чем в 26 миллионов евро.

Мечты не всегда сбываются

Однако мечты о том, как возродить былую спортивную красу и гордость республики, не покидали не только рядовых жителей, но и людей творчества. В начале нынешнего года Издательский дом DAS при содействии Союза архитекторов РМ объявили конкурс под названием «Битва титанов создание архитектурной концепции Центра современного искусства в Кишиневе». Восемь архитекторов разработали свои концепции центра, который по условиям конкурса должен располагаться как раз на месте бывшего Республиканского стадиона. Проекты должны были соответствовать ряду функционально-технических и эстетических требований. В том числе, соответствовать масштабу окружающей застройки и образовавшегося пространства после сноса Республиканского стадиона. При этом, как объясняли сами организаторы, конкурс не был согласован с профильным министерством и не предполагал, что какой-либо из проектов непременно должен воплотиться в жизнь – это, скорее, была лишь модель некой независимой платформы для развития творческих идей. Проекты были выставлены в одном из торговых центров столицы и получили достаточно живой отклик среди горожан. Несколько наиболее интересных (к примеру, представленные Георгием Тельпизом и Владимиром Евстигнеевым, Дианой и Денисом Короткими, Владимиром Проданом и Теодором Навалом), активно обсуждались в молдавской прессе. Все это – свидетельство того, что в обществе существует большой запрос на то, чтобы «свято место» не пустовало. В результате вердикта международного жюри победителем конкурса, итоги которого были объявлены 27 февраля, стал архитектор Эдуард Крянгэ. В основу его проекта легло стремление выразить идею связи между прошлым, настоящим и будущим. Автор с бережностью отнесся к уцелевшим арочным входам на стадион со стороны улиц Тигина и Измаил, как неотъемлемой части городской среды и памятниками советской эпохи. Линия, соединяющая их, образует своеобразную композиционную ось. А само здание Центра современного искусства, по контрасту, - динамичное и лаконичное. «Внутреннее пространство квартала трактуется как продолжение общественного форума. Круглый неглубокий пруд, элементы мощения и благоустройства, озеленение – все это складывается в единый композиционный фон, обогащающий архитектурную среду, и создает ее целостность», - говорится в пояснительной записке к проекту.

- Меня заинтересовала цель конкурса, - рассказал архитектор Noi.md. - Многие за рубежом сомневаются в том, что у нас в Молдове есть хорошие архитекторы, а мы доказали, что они есть. Республиканский стадион выбран организаторами в качестве объекта, поскольку место пустует, но при этом там были сделаны геодезические съемки и геология. Но сам проект не имеет отношения к реальности. Для того, чтобы реализовать работу, нужен официальный заказ.

По мнению Эдуарда Крянгэ, в нынешних реалиях вернуть это место под полноценный стадион уже нереально, а вот построить там Центр современного искусства – вполне можно было бы.

Фото: Так, по замыслу архитектора Эдуарда Крянгэ, могло бы преобразиться место, где когда-то был Республиканский стадион.

Прощай, «Юность»!

Но Республиканский стадион – не единственное крупное спортивное сооружение, которого лишились кишиневцы за последнее время. Его судьбу недавно разделили популярный когда-то бассейн «Юность» и стрелковый комплекс «Динамо», также весьма знаменитый.

Бассейн, а точнее говоря - спорткомплекс «Юность» был построен в 1976 году. В свое время здесь находился единственный в Советской Молдавии олимпийский бассейн, и много лет там тренировались и росли чемпионы и призеры олимпийских игр, первенств мира и Европы. А в 1982 году в бассейне «Юность» даже состоялась товарищеская встреча по плаванию между юношескими командами СССР и США. Кроме того – там работали многочисленные, в том числе детские спортивные кружки и секции. Да и просто он был одним из излюбленным мест отдыха горожан. В 2010 году, принадлежащий молдавским профсоюзам комплекс был продан за 18,5 миллиона леев одной из фирм, аффилированных небезызвестному Илану Шору. Новый владелец пообещал отремонтировать его, заверяя, что существует инвестиционный проект, благодаря которому здесь будут созданы хорошие условия и для спортсменов, и для желающих укрепить свое здоровье, а дети из малообеспеченных семей смогут тренироваться здесь бесплатно. Однако спустя два года комплекс закрылся. Позднее он был перепродан и в декабре прошлого года его и вовсе снесли. В СМИ появилась информация, что вместо обещанного Дворца спорта здесь вырастет очередной новострой. Однако уже в марте нынешнего года строительные работы на этом месте были приостановлены.

И вот одна из последних потерь: стрелковый комплекс «Динамо», что на Рышкановке. Первым об этом в соцсетях сообщил муниципальный советник от «Нашей партии» Илиан Кашу. По его словам, спортивная база, где на протяжении полувека тренировались молдавские олимпийцы-лучники, больше не существует – огромный участок передан в частные руки, и на этом месте во всю идут строительные работы. «Теперь лучники, включая олимпийца Дана Олару, лишены тренировочной базы», - написал Кашу. Он призвал глав силовых ведомств республики остановить разрушение стрельбища.

Надо строить!

С тем, что столице нужны масштабные спортивные сооружения, вряд ли кто-то будет спорить. А по мнению независимого муниципального советника Василия Киртоки, городу нужно построить два крупных объекта. Первый – это многофункциональный трансформируемый крытый спортивный комплекс с ледовой ареной и трибунами на 7000 мест, с олимпийским бассейном на 50 метров и трибунами на 700 мест, с залами для спортивных единоборств (борьба, бокс) и тяжелой атлетики. Второй - спортивный многофункциональный комплекс, в составе которого был бы футбольный стадион с трибунами на 30 тысяч зрителей, теннисный клуб, крытый спорткомплекс для спортивных игр (баскетбол, гандбол, волейбол, минифутбол) и залы для гимнастики, акробатики, прыжков на батуте и фехтования). При этом залы для спортивных единоборств могут быть размещены и во втором комплексе. Проектирование этих объектов, как отмечено выше, включены в бюджет муниципия на 2018 год, и их поддержала исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду. При этом идея родилась давно, но ранее включение этих расходов в бюджет 2016 и 2017 было заблокировано советниками-либералами. Для проектирования и строительства рассматривалось несколько площадок: пригород Кишинева Ставчены, территория возле цирка и территория бывшего Республиканского стадиона. Последний вариант – проблематичен, поскольку часть территории, как уже упоминалось выше, приватизирована.

Спорт – в массы

Осенью прошлого года по инициативе президента Игоря Додона была запущена национальная программа по реабилитации спортивной инфраструктуры в населенных пунктах страны, преимущественно в сельской местности. «Панируем, что в течение 2018 года будет введено в эксплуатацию около 100 спортивных комплексов. А на протяжении всего мандата – около 300 (в каждом третьем населенном пункте страны», - написал глава государства в соцсетях. И действительно, в ряде населенных пунктов новые спортплощадки уже появились.

13 февраля этого года президент страны Игорь Додон провел встречу с Рашидом С. Аль-Рашидом, инвестором из Саудовской Аравии – президентом крупной группы компаний в области строительства. Договорились о возведении современного спорткомплекса в столице. Как пояснил для Noi.md советник президента в области образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, речь пока шла лишь о договоренности о намерениях. Определенного места под строительства и конкретного проекта будущего спорткомплекса пока не намечено. На вопрос, не помешает ли его строительству недавняя инициатива ДПМ о возведении «Arena Chișinău», советник напомнил, что у ДПМ тоже пока существует только проект. «Посмотрим», - ответил он.

Объект стратегического значения

Что касается проекта Демпартии по строительству арены в Ставченах, движение в этом направлении идет с поистине спринтерской скоростью.

Любопытно, что речь о строительстве нового стадиона именно в этом пригороде столицы велась давно. Еще в октябре 2015 года именно там был определен участок, на котором собирались строить новый Республиканский стадион в замен разрушенного в центре Кишинева. «Мы рассмотрели три места, где может быть построен новый Республиканский стадион. Остановились на участке земли рядом с коммерческим центром, недалеко от Ставчен. Речь идет об участке площадью 100 гектаров, который принадлежит Министерству сельского хозяйства и уже подключен ко всем коммуникациям, электроэнергии и газу», — заявил тогда одному из молдавских изданий председатель рабочей группы, занимавшейся вопросами строительства новой арены, Сергей Палихович. Тогда же было объявлено, что ответственные лица свяжутся с FIFA, UEFA и профильной европейской комиссией для идентификации фондов для строительства нового стадиона, а после представления отчета рабочей группой в течение 15 дней будет направлено обращение по данному поводу в Олимпийский комитет и в Министерство молодежи и спорта для разработки концепта нового стадиона. Затем, в зависимости от количества мест, на которое будет рассчитан стадион, должен был быть определен и размер инвестиций. Предполагалось, что если стадион будет рассчитан по меньшей мере на 20 тысяч мест, то инвестиции должны были составить около 25 миллионов евро. После этого заявления тема будущего стадиона в Ставченах больше не поднималась.

Спустя два с половиной года к идее строительства спортивной арены в Ставченах вернулись, но речь уже идет не о футбольном стадионе... 13 марта нынешнего года Демократическая партия объявила о старте государственно-частного проекта по строительству крытой спортивной арены в Кишиневе. На брифинге для прессы лидер ДПМ Влад Плахотнюкзаявил, что это будет грандиозный проект, который завершится в течение года. А концепцию сооружения, который будет называться «Arena Chișinău» («Кишиневская Арена») представил журналистам председатель парламента Андриан Канду. Он рассказал, что объект рассчитан на 5 тысяч зрительских мест, и до 1200 - парковочных, в нем будут проводиться концерты, конференции, выставки, спортивные мероприятия и тренировки спортсменов. «Согласно проекту, в спорткомплексе будет олимпийский бассейн, спа-центр, фитнес-клуб и теннисный клуб», - заявил Канду. По его словам, стоимость проекта оценивается в 30-50 млн. евро. Не до конца понятно, содержит ли эта инициатива строительство и других спортивных объектов, проектирование которых запланировано в муниципальном бюджете столицы 2018 года.

Буквально на следующий день в Министерстве экономики состоялось первое заседание рабочей группы по внедрению этого проекта. В ее состав вошли глава Министерства образования, культуры и исследований Моника Бабук, министр финансов Октавиан Армашу, министр сельского хозяйства, регионального развития и экологии Ливиу Волконович и другие представители государственных ведомств. Было объявлено, что приоритетом рабочей группы является разработка в течение 10 дней плана действий по внедрению проекта спортивно-культурного комплекса, который будет возведен на принципах частно-государственного партнерства. Уже до 1 апреля 2018 года члены правительства должны были представить кабмину на рассмотрение проекты нормативных актов, необходимых для внедрения этого проекта. Представляя концепцию «Arena Chișinău», министр экономики Кирилл Габурич отметил, что возведение комплекса представляет собой стратегический приоритет государства, обеспечивающий Молдову серией преимуществ и возможностей. По словам министра, отбор частного партнера произойдет на основе публичного конкурса на международном уровне, чтобы обеспечить привлечение опытного девелоппера. На заседании шла речь о том, что комплекс предполагается возвести на земельном участке, находящемся в ведении Центра усовершенствования в области виноделия в коммуне Ставчены. Уже 15 марта в парламенте был зарегистрирован проект отвода почти 70 гектаров земли в Ставченах под строительство этого многофункционального спортивно-развлекательного комплекса, а 21 марта на Постоянное бюро парламента включило его в список законопроектов, рассматриваемых на ближайшем планарном заседании. И уже 23 марта решение было принято – за него проголосовало большинство депутатов. C утверждением этого проекта земля, на которой будет строиться «Chișinău Arena», переходит в управление Министерства культуры, образования и исследований. Cогласно плану действий, будет проведен международный конкурс, строительные работы начнутся в июне-июле этого года и продлятся около года. Оговорено, что убытки, причиненные выводом этого земельного участка из категории земель сельхозназначения, не подлежат возмещению. По имеющимся предварительным оценкам, такие потери могут составить 85-90 млн. леев. Один из авторов законопроекта, спикер Андриан Канду заявил, что эти потери несопоставимы с выгодой, которую получат жители Кишинева и всей страны от строительства первой в Молдове многофункциональной арены.

3 апреля состоялось очередное заседание рабочей группы, которая занимается реализацией проекта «Chișinău Arena». Было решено создать госкомпанию, которая выступит партнером от государства в рамках соответствующего проекта государственно-частного партнерства.

С французским акцентом

Не обошлось и без небольших конфузов. В видеопрезентации, сделанной Андрианом Канду, многие, и прежде всего – журналисты, углядели полное сходство с другим проектом. А именно - с французским проектом «Dunquerque Arena». Правда, в отличие от молдавского, он рассчитан на 10 тысяч мест, его стоимость составляет порядка 100 миллионов евро, а срок реализации – не менее чем четыре года. В связи с этим газета Ziarul de Garda решила взять комментарий у французской компании, разработавшей концепт «Dunkerque Arena». Как явствует из публикации, компания, разработавшая его, была не в курсе, что его использовали в качестве демонстрации молдавского проекта и сожалеет, что при этом не указали авторство. В ответ Андриан Канду назвал публикацию в газете манипуляциями. «На пресс-конференции я четко сказал, что это видео — иллюстрация, взятая из общественного пространства, чтобы граждане видели и понимали, как работает мультифункциональная арена: что означают телескопические трибуны, как арена для спортивных состязаний может за несколько часов превращаться в арену для организации концертов, выставок и так далее», — пояснил он на своей странице в соцсети.

Видеопрезентация «Arena Chișinău»

Проект «Dunquerque Arena»

Потянем ли?

Известие о том, что в ближайшее время у нас появится столь масштабное спортивное сооружение, вызвало широкий резонанс в обществе. При этом среди самих горожан мнения разделились. Многие приветствовали эту инициативу, радуясь, что наконец-то у нас появится большой современный стадион. Но есть и те, кто сомневается в удобстве расположения будущего комплекса – как туда добираться на те самые многотысячные концерты и матчи? Собственно, с общественным транспортом дела обстоят не так уж плохо. Из Кишинева до Ставчен можно доехать двумя маршрутами автобусов (№ 2 и № 47), а также несколькими маршрутками (№ 130, 141 и 190), но выдержат ли они наплыв потенциальных зрителей? Попутно горожане вспомнили и о новых бесконтактных троллейбусах, которые муниципальные власти обещали пустить именно до Ставчен еще в конце прошлого года.

В комментарии для Noi.md гражданский активист, глава общественной организации «Любимый город» Виталий Возной обратил внимание на то, что подобные масштабные проекты, тем более с привлечением государственных денег, должны, как минимум, сначала пройти публичные слушания, получить технико-экономическое обоснование. Однако этого не произошло.

Есть вопросы и у депутата ПКРМ Елены Боднаренко. «Собственно под арену и её инфраструктуру, включая парковку, должно отойти порядка 15 га земли. Остальные 54 га - под строительство, по словам авторов проекта, на строительство спортивных школ и чего-то другого, например, многоэтажных жилых домов, - отмечает она. - Как под эти объекты будет передаваться земля, рыночная стоимость которой в районе Ставчен доходит до 10 тыс. евро за сотку, пока не говорится», - комментирует депутат.

Молдавские архитекторы давать оценку этому проекту не берутся, - ссылаются на то, что кроме видеоролика, никто не видел ни проектно-технической документации, ни заключения компании, которая занималась бы адаптацией зарубежного проекта к нашими реалиям. Однако после просмотра видеопрезентации у некоторых специалистов возникли сомнения – в состоянии ли молдавские компании применить такие технологии? Ведь, считают они, и зарубежных компаний, способных реализовать такой концепт, не так-то много. Да и заявленный срок реализации – один год – насколько он реален? Только проектирование такого комплекса занимает год-полтора, а на саму реализацию нужно минимум года два-три. Архитекторы обратили внимание и на то, что в показанном концепте предложено совмещение ледового поля с летними видами игр. По их мнению, это – сложнейший вопрос, который толком не реализован даже в более развитых странах, поскольку это сложно чисто технически. Для трансформаций, продемонстрированных в ролике, необходимо огромное количество специальной автоматики, - полагают они. Так что вопросов много. А ответ на вопрос – «Потянем ли?» кишиневцы узнают в ближайшее время.