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Евродепутат не рекомендует пока Молдове подавать заявку на членство в ЕС
06.04.2018

В настоящее время Молдова не готова стать членом Европейского союза. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер, которого цитирует РИА Новости.

«Молдова в нынешнем положении не способна стать членом Евросоюза, но она является европейской страной. Поэтому на данный момент я бы не рекомендовал подавать заявку на членство в ЕС», — заявил Галер.

Вместе с тем, европарламентарий подчеркнул, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы Молдова была демократической, процветающей и стабильной.
«Мы подписали несколько всеобъемлющих соглашений с Молдовой и ждем, что произойдет в ответ. Недостаточно просто размахивать европейским флагом, нужно соблюдать европейские ценности», — сказал Галер.

Ранее экс-руководитель Демпартии Молдовы Мариан Лупу сообщал, что заявка на вступление страны в Евросоюз может быть подана во второй половине 2019 года. Однако на тот момент вице-премьер Молдовы по реинтеграции Георгий Балан утверждал, что пока не будет решен приднестровский вопрос, у страны мало шансов интегрироваться в Евросоюз. Ведь ЕС не приглашает страны, имеющие незавершенные конфликты на своей территории. Позже спикер парламента Андриан Канду выразил надежду, что республика сможет подать заявку на вступление в ЕС уже в 2018 году.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.


 
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