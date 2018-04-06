Столичный виадук продолжает разрушаться

Тем, кто каждый день ездит по одному из самых крупных мостов столицы, остается полагаться на надежность советского стройпрома.

Кишиневский виадук покрывается провалами, которые представляют серьёзную угрозу безопасности для горожан.

Люди в соцсетях бьют тревогу, по поводу вопиющей ситуации, которая сложилась с виадуком. Это уже не первый случай, когда жители Кишинева просят власти обратить внимание на данную проблему.

В 2011 году жители столицы заметили, что опоры моста находятся в плачевном состоянии - появились трещины. Выяснилось, что уже несколько лет размывался грунт под одной из опор виадука. Проблема была решена.

"Нельзя сказать, что мост рухнет сегодня же, но при сочетании неблагоприятных условий, таких как коррозия почвы, ручей, подмывающий основание двух несущих опор, а также сезонные проливные дожди, которые уже размыли траншеи глубиной в полтора метра вокруг других опор моста. Не стоит забывать и о сейсмической обстановке, в Кишиневе она составляет 7-8 баллов. В случае сочетания этих условий, можем столкнуться с катастрофой", - уверен эксперт в области архитектуры и строительства.

Виадуку через "Долину Роз" больше тридцати лет. Мост, соединяющий Ботанику и Центр, был сдан в эксплуатацию в 1984 году.