Политика ЛДПМ определилась с поддержкой кандидата на пост примара Кишинева Либерально-демократическая партия Молдовы заявляет, что поддержит Андрея Настасе на выборах примара Кишинева. Согласно пресс-релизу формирования, решение Политического бюро ЛДПМ мотивируется «необходимостью объединения политических сил правого толка», пишет unimedia.info. В то же время ЛДПМ обращается ко всем «действительно демократическим и проевропейским партиям объединить усилия для коллективной и организованной борьбы против попытки социалистов и демократов узурпировать власть в столице», - говорится в пресс-релизе.

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