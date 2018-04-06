6 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
ЛДПМ определилась с поддержкой кандидата на пост примара Кишинева
06.04.2018

Либерально-демократическая партия Молдовы заявляет, что поддержит Андрея Настасе на выборах примара Кишинева.

Согласно пресс-релизу формирования, решение Политического бюро ЛДПМ мотивируется «необходимостью объединения политических сил правого толка», пишет unimedia.info.

В то же время ЛДПМ обращается ко всем «действительно демократическим и проевропейским партиям объединить усилия для коллективной и организованной борьбы против попытки социалистов и демократов узурпировать власть в столице», - говорится в пресс-релизе.


 
Количество просмотров:
88
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.