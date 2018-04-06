ЛДПМ определилась с поддержкой кандидата на пост примара Кишинева

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Политика
Либерально-демократическая партия Молдовы заявляет, что поддержит Андрея Настасе на выборах примара Кишинева.
Согласно пресс-релизу формирования, решение Политического бюро ЛДПМ мотивируется «необходимостью объединения политических сил правого толка», пишет unimedia.info.
В то же время ЛДПМ обращается ко всем «действительно демократическим и проевропейским партиям объединить усилия для коллективной и организованной борьбы против попытки социалистов и демократов узурпировать власть в столице», - говорится в пресс-релизе.
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