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Экономика
Prime оштрафовали на 70 тыс. леев за трансляцию послания Владимира Путина
06.04.2018

КСТР оштрафовал телеканал Prime на 70 тыс. леев за трансляцию «Ежегодного послания президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию», в оригинале выходившего  на Первом канале, сообщает "Newsmaker.md"

Члены КСТР посчитали, что телеканал нарушил положения Кодекса о телевидения и радио о запрете новостей, информационно-аналитических и военных программ, произведенных в странах, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. 

По сообщению КСТР, в программе были сообщения «с признаками превосходства России по сравнению с другими странами». Речь шла о запуске ракет во время послания Путина.

70 тыс. леев — максимальный штраф, предусмотренный законодательством за первое подобное нарушение.

Жалобу 12 марта подала ассоциация WatchDog 12. Представители ассоциации заметили, что по телепрограмме Prime должна была быть другая передача.
В конце февраля КСТР оштрафовал на 50 тыс. леев телеканал RTR-Moldova за появление в местных выпусках новостей российских новостей, произведенных каналом «Россия-1» .


 
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