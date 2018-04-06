Prime оштрафовали на 70 тыс. леев за трансляцию послания Владимира Путина

КСТР оштрафовал телеканал Prime на 70 тыс. леев за трансляцию «Ежегодного послания президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию», в оригинале выходившего на Первом канале, сообщает "Newsmaker.md"

Члены КСТР посчитали, что телеканал нарушил положения Кодекса о телевидения и радио о запрете новостей, информационно-аналитических и военных программ, произведенных в странах, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении.

По сообщению КСТР, в программе были сообщения «с признаками превосходства России по сравнению с другими странами». Речь шла о запуске ракет во время послания Путина.

70 тыс. леев — максимальный штраф, предусмотренный законодательством за первое подобное нарушение.

Жалобу 12 марта подала ассоциация WatchDog 12. Представители ассоциации заметили, что по телепрограмме Prime должна была быть другая передача.

В конце февраля КСТР оштрафовал на 50 тыс. леев телеканал RTR-Moldova за появление в местных выпусках новостей российских новостей, произведенных каналом «Россия-1» .