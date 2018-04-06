Раду виделась с Плахотнюком во время работы в "Gas Natural Fenosa"

Временно исполняющая обязанности генпримара Кишинева Сильвия Раду заявила, что встречалась с нынешним председателем Демократической партии Владом Плахотнюком незадолго до ухода из "Gas Natural Fenosa".

По словам главы столичной админитсрации, соответствующая просьба поступила от компании, а на встрече присутствовал генеральный директор, пишет agora.md

"Я не могу сказать, что хорошо знаю господина Плахотнюка. Я общалась со всеми политиками во время работы в Gas Natural Fenosa. С Плахотнюком сложилась ситуация, когда о встрече попросила компания. Тогда я и генеральный директор увиделись с ним. Это произошло где-то в 2014-2015 году незадолго до того, как я покинула компанию. Мы обсудили энергетическую ситуацию в Республике Молдова", - поведала Сильвия Раду.

Отвечая на вопрос, почему компания была заинтересована в такой встрече, Раду сказала, что об этом нужно спросить у администрации «Gas Natural Fenosa».