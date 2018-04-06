6 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Раду виделась с Плахотнюком во время работы в "Gas Natural Fenosa"
06.04.2018

Временно исполняющая обязанности генпримара Кишинева Сильвия Раду заявила, что встречалась с нынешним председателем Демократической партии Владом Плахотнюком незадолго до ухода из "Gas Natural Fenosa".

По словам главы столичной админитсрации, соответствующая просьба поступила от компании, а на встрече присутствовал генеральный директор, пишет agora.md

"Я не могу сказать, что хорошо знаю господина Плахотнюка. Я общалась со всеми политиками во время работы в Gas Natural Fenosa. С Плахотнюком сложилась ситуация, когда о встрече попросила компания. Тогда я и генеральный директор увиделись с ним. Это произошло где-то в 2014-2015 году незадолго до того, как я покинула компанию. Мы обсудили энергетическую ситуацию в Республике Молдова", - поведала Сильвия Раду.

Отвечая на вопрос, почему компания была заинтересована в такой встрече, Раду сказала, что об этом нужно спросить у администрации «Gas Natural Fenosa».


 
Количество просмотров:
41
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.