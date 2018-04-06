Зигфрид Мурешан: Макрофинансовая помощью не будет оказана без выполнения условий

Предоставление первого транша макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза невозможно без выполнения условий Республикой Молдова. Для первого транша предусмотрено десять условий, три-четыре из которых в настоящее время не выполнены. Об этом заявил руководитель делегации Комитета по бюджетам Европейского парламента Зигфрид Мурешан, которая находится в Кишиневе, передает IPN.

По его словам, только тогда, когда будут выполнены все условия, придут и деньги. „Правительство, которое не выполняет эти условия и которое встречается лицом к лицу с Европейской комиссией, теряет доверие. Потерянное доверие не вернуть, поэтому важно, чтобы эти вещи были выполнены”, - заявил евродепутат. По его словам, тот же механизм будет применен и для остальных траншей макрофинансовой помощи.

Директор Института европейских политик и реформ Юлиан Гроза отметил, что первый транш макрофинансовой помощи, скорее всего, будет получен Республикой Молдова. В то же время, Юлиан Гроза считает, что властям будет сложнее выполнить условия, в том числе обеспечить необходимый климат для соблюдения политических условий, одновременно с приближением парламентских выборов. „Шанс правительства в том, чтобы выполнить первые десять условий, чтобы получить первый транш и приложить все усилия, и получить не позднее июля второй транш. Позже будет сложнее получить решение со стороны Европейского союза, поскольку в сентябре в Республике Молдова входит в предвыборную кампанию”,- заявил Юлиан Гроза.

В период 3-6 апреля, в Молдове находится делегация Европейского парламента из Комитета по иностранным делам и Комитета по бюджетам, состоящая из 13 евродепутатов. Европейские депутаты оценивают уровень внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, и контролируют эффективность использования Правительством Республики Молдова финансовой поддержки со стороны ЕС.