6 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Зигфрид Мурешан: Макрофинансовая помощью не будет оказана без выполнения условий
06.04.2018

Предоставление первого транша макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза невозможно без выполнения условий Республикой Молдова. Для первого транша предусмотрено десять условий, три-четыре из которых в настоящее время не выполнены. Об этом заявил руководитель делегации Комитета по бюджетам Европейского парламента Зигфрид Мурешан, которая находится в Кишиневе, передает IPN.

По его словам, только тогда, когда будут выполнены все условия, придут и деньги. „Правительство, которое не выполняет эти условия и которое встречается лицом к лицу с Европейской комиссией, теряет доверие. Потерянное доверие не вернуть, поэтому важно, чтобы эти вещи были выполнены”, - заявил евродепутат. По его словам, тот же механизм будет применен и для остальных траншей макрофинансовой помощи.

Директор Института европейских политик и реформ Юлиан Гроза отметил, что первый транш макрофинансовой помощи, скорее всего, будет получен Республикой Молдова. В то же время, Юлиан Гроза считает, что властям будет сложнее выполнить условия, в том числе обеспечить необходимый климат для соблюдения политических условий, одновременно с приближением парламентских выборов. „Шанс правительства в том, чтобы выполнить первые десять условий, чтобы получить первый транш и приложить все усилия, и получить не позднее июля второй транш. Позже будет сложнее получить решение со стороны Европейского союза, поскольку в сентябре в Республике Молдова входит в предвыборную кампанию”,- заявил Юлиан Гроза.

В период 3-6 апреля, в Молдове находится делегация Европейского парламента из Комитета по иностранным делам и Комитета по бюджетам, состоящая из 13 евродепутатов. Европейские депутаты оценивают уровень внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, и контролируют эффективность использования Правительством Республики Молдова финансовой поддержки со стороны ЕС.


 
Количество просмотров:
39
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.