Додон - Путину: "Отношения с Россией переживают не лучшие времена", но "здравый смысл восторжествует"

Президент Молдовы считает, что "отношения с Россией переживают не лучшие времена", но "здравый смысл восторжествует". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в своей поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю 26-летия установления дипломатических отношений между РМ и РФ.

В телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте президента РМ, Додон подчеркнул по этому случаю, что "история отношений наших стран и народов насчитывает гораздо больший срок, нас связывают единая православная вера, многовековая общая история, годы совместной борьбы и созидания".

"Мы вместе противостояли экспансии агрессивных держав, как Востока, так и Запада. Мы вместе победили фашизм в Великой Отечественной войне. И молдавский народ никогда не забудет всего того доброго, что для нас сделала и продолжает делать Россия", - заявил Додон.

Он выразил сожаление в том, что "сегодня отношения между нашими странами переживают не самые лучшие времена".

"Определенные силы внутри нашей страны и за ее пределами хотели бы разорвать добрые отношения между Молдовой и Россией. Убежден, что здравый смысл восторжествует и никому не удастся поссорить наши народы. Нам предстоит много сделать на пути совместного сотрудничества и созидания. Верю, что у наших государств не только славное прошлое, но и достойное будущее", - написал Додон.

Ранее он сообщил, что планирует встречу с Путиным в ходе визита в Москву, который намечен на конец апреля - начало мая.