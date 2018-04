Спорт Молдавский футболист - предмет спора между сборными Румынии и Франции Вирджилиу Постолаки, футболист, родившийся в Молдове, который выступает за молодежную команду известной французской футбольной команды Пари Сен-Жермен, возможно, никогда не сыграет за сборную Республики Молдова по футболу. Французская пресса пишет, что Федерация футбола Румынии (ФРФ) начала процедуру по его натурализации. Французский сайт «RMC Sport» отмечает, что ФРФ начала ходатайствовать о натурализации Вирджилиу Постолаки, который играет в качестве нападающего «ПСЖ». У 18-летнего игрока нет румынского гражданства, а только гражданство Молдовы и Франции. Он встретился с официальными лицами ФРФ. В цитируемом источнике упоминается, что Румынская федерация хочет включить Постолаки в команду «Under 20». Лоик Танзи, французский журналист, недавно написал в социальной сети, что футболист был в Бухаресте в начале апреля, чтобы восстановить румынское гражданство, передает zdg.md ФРФ пытается получить румынское гражданство для футболиста и полагается на то, что процедуры в этом отношении для жителей Молдовы упрощены, пишет пресса из-за Прута. Согласно RMC Sport, не исключено, что Постолаки отберут для юниорских команд Франции. В возрасте 18 лет он является чемпионом Франции с командой U17 ПСЖ. Решающим стал финал чемпионата U17, в котором он забил два гола за ПСЖ в победной игре с соперниками из AS Monaco, со счетом 3:0, в прошлом году. В начале декабря прошлого года Постолаки выделился, забив решающий гол в пользу ПСЖ U19 в матче Молодежной лиги с Баварией, выиграв со счетом 3:1, отмечает prosport.ro. Родившийся 17 марта 2000 года в Единцах, Молдова, Постолаки сначала играл за команду Under 17 ПСЖ, и в начале этого сезона его продвинули в команду Under 19, и он получил свой первый договор профессионального футболиста. Способный играть в любой части линии нападения, молодой форвард сыграл шесть матчей Молодежной лиги в этом сезоне и, помимо гола в ворота Баварии, забил и в матче против Селтик (3:2 в пользу ПСЖ). Однако он был на поле всего 159 минут в шести играх, никогда не играя больше тайма, отмечает цитируемый источник. На официальном сайте столичного клуба Франции указывается, что Вирджилиу Постолаки родом из Единец, Республика Молдова.

ZDG Наш канал в Telegram Количество просмотров: 100 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости