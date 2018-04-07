В столичных троллейбусах объявление остановок дополнили историческими аннотациями

Название остановки как повод для исторического экскурса. Кроткие аннотации звучат из динамиков в троллейбусах 10-го, 22-го и 24-го маршрутов. Идея дополнить объявление остановок разъяснениями, что значит то или иное имя или название, принадлежит профессору филологического факультета Государственного университета.

"Как-то ехала во 2-м троллейбусе. Объявили остановку Петре Унгуряну, и я спросила себя, а кто это? И ответа у меня не было", - сказала профессор МолдГУ Александрина Герасим.

Когда Александрина Герасим рассказала о своей идее на факультете, поддержать ее взялись семеро коллег. Сначала засели за энциклопедии и справочники, а потом отправились к вице-мэру Руслан Кодряну.

"Если будут положительные отзывы, внедрим проект на всех транспортных средствах. Денег было израсходовано немного, а ценность проекта для развития туризма и культуры огромная", - отметил вице-мэр Руслан Кодряну.

За две недели проект внедрили в 90 троллейбусах.

"Отличная идея. Пока едешь, получаешь массу информации".

"Могу сказать, что почти ничего не знала. Ну разве что, про Штефана чел Маре".

Проект исторических аннотаций к названиям остановок запустили в пробном режиме. Пока на две недели.