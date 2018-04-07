Правительство Киргизии сдало аэропорт "Манас" в аренду структурам Илана Шора

Правительство Киргизии сдало международный аэропорт в Бишкеке в аренду бизнесмену из Молдовы Илану Шору.

Об этом заявил на пленарном заседании парламента депутат киргизского парламента Тазабек Икрамов.

По его словам, международный аэропорт в Бишкеке – это место, которое должно приносить прибыль. Руководство должно самостоятельно заниматься аэропортом, чтобы зарабатывать средства. Однако правительство отдало государственное предприятия бизнесмену из Молдовы, превращая его бизнес, в прибыльное предприятие, передает gezitter.org

Икрамов спросил, кто за это ответит. Народный избранник выразил озабоченность по поводу передачи частным лицом заведений общепита в данном аэропорту: - От аэропорта поступают хорошие средства. Было бы хорошо направлять средства домам престарелых и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Тазабек Икрамов потребовал от правительства дачи сведений по компании, арендовавшей аэропорт.

Международный аэропорт Манас расположен в столице Киргизии, городе Бишкек. До 2014 года в аэропорту располагалась авиабаза и центр транзитных перевозок ВВС США «Манас».

Акции аэропорта принадлежат следующим лицам:

- 79,05 % акций - находится у государства, в лице Фонда управления государственным имуществом при Правительстве Киргизии.

- 8,46 % акций - находится у государства в лице Социального фонда Киргизии.

- 12,48% акций - находится у прочих юридических и физических лиц.