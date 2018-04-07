Пересчитают ли пенсии в связи с пересчетом тарифов на газ?

На портале НБС размещена информация о том, что в результате снижения цен на газ статистика пересчитала индекс потребительских цен за январь и февраль.

Ниже привожу ИПЦ на коммунальные расходы до и после пересчета: январь - 106,5%/106%,

- февраль - 105,4%/105%.

Несмотря на то, что цены были снижены с января т.г., статистика пересчитала ИПЦ на коммунальные расходы и за декабрь 2017 года: 100,4%/100%.

Следуя логике НБС, теперь пересчитают ИПЦ за 2017 год, который ранее был объявлен равным 106,6 процента. Дальше - больше. Пересчитают и индексацию пенсий. Незначительно, но уменьшат даже те крохи, которые определили с 1 апреля.

Притом, что статистика не знала и не будет знать, для скольких потребителей цена стала меньше на 20,1 процента (для тех, кто потребляет до 30 куб. м.) и для скольких на 20,3 процента (кто потребляет более 30 куб. м.), принято "мудрое" решение: ИПЦ на газ уменьшили на 20,2 процента. То есть по принципу средней температуры по больнице вместе с моргом.

А ведь оттого, что НАРЭ решило снизить тарифы задним числом, магазины не пересчитают свои цены и не вернут покупателям разницу.

Вот так у нас дурачат народ.