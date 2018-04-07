«Кандидаты на пост мэра Кишинева, хватит пугать бедных пассажиров, катаясь для пиара в троллейбусах и маршрутках!»

Врут ли будущие мэры о том, что в центре столицы не будут строиться спальные кварталы из люксовых таунхаусов и высоток.

Не ходил на выборы с 2011 года. Очень хотелось бы на этот раз пойти, поучаствовать, зайти в заветную кабинку, вдохнуть аромат свеженапечатанных бюллетеней, проголосовать, хотя бы чуть-чуть.

Но, черт подери, опять все обсуждают людей, кандидатов. И никакого обсуждения идей о том, как тут можно чего-то поменять. Поменять так, чтобы хуже не стало.

Никакого!

В фейсбучной ленте сплошные бегающие и катающиеся в троллейбусах кандидаты в примары. Мэй, хватит бегать и пугать пассажиров в маршрутках! Расскажите уже чего-нибудь интересное. Не о себе! Про нас расскажите. Что у вас там за мечта про Кишинев? Какой там генеральный план? Что произойдет за первый месяц? За первый год? Про "через 10 лет" особенно интересует! Как будут приниматься решения? В том смысле, что, кроме примара, есть еще и совет. А они не всегда совпадают в понимании светлого будущего. То есть, вопрос полномочий на перемены к лучшему тоже интересует.

Да, и последнее: что, правда, не будут строиться в центре Кишинева спальные кварталы из люксовых таунхаусов и высоток?

Ваши замечательные лица, господа кандидаты, всем хорошо известны. Этап узнаваемости вами пройден за последние лет пять. Ничего нового вы про себя уже не добавите. Не тратьте на это наше и ваше время. Расскажите лучше про город. Что вы там задумали? Город хочет знать о себе правду.

МАРК ТКАЧУК