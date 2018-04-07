На ковер в ЦРУ: Высших молдавских чиновников пригласили в США – поговорить о том, о сем

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Политика
Такое событие произошло впервые в истории независимой Молдовы.
Впервые за 26 лет независимости Республики Молдова руководители Службы информации и безопасности, Министерства внутренних дел Молдовы, а также спикер парламента отправятся в США по личному приглашению руководителя ЦРУ. Об этом телеканалу Акчент ТВ сообщили источники на правах анонимности
Пока не сообщается, когда состоится поездка директора СИБ, министра Александра Жиздана и спикера Канду в Соединенные Штаты Америки.
По мнению экспертов, подобное приглашение очередной раз доказывает внешнее влияние на внутренние процессы в Республике Молдова.
НИКИТА ЗВЕРЕВ
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