Экс-президент Молдовы Владимир Воронин: 7 апреля 2009 года мы на законных основаниях могли открыть огонь на поражение!

Бывший лидер государства рассказал, что его в последний момент остановило.

8 апреля 2009 года, на следующий день после того, что позже стали называть «апрельской революцией в Молдове», тогдашний президент страны Владимир Воронин даль интервью информационному агентству «Новости-Молдова». Нам показалось интересным сегодня, спустя 9 лет, вспомнить некоторые его тезисы.

Что произошло 7 апреля 2009 года: «Людей позвали на площадь опротестовывать демократию и европейские ценности»

- Много было испытаний в истории нашей независимости. Но того, что произошло во вторник, не было никогда. Несмываемым позором лежит на наших политиках, на всей нашей демократии вчерашний день. Впервые весь молдавский народ (фактически в прямом эфире) увидел самое большое унижение собственной независимости, собственной демократии, когда с флагштоков Парламента и администрации Президента были сорваны государственные штандарты, а вместо них взмыли флаги Румынии. Впервые молдавский народ увидел своими глазами, что оппозиция открыто предала свой народ, свою страну, встав на путь провоцирования открытой гражданской войны. Вся страна увидела, что в Молдове нет никакой оппозиции, антикоммунистической, антиворонинской. В Молдове существует исключительно антигосударственная оппозиция.

- Но лидеры оппозиционных партий пытались вовсю доказать, что они не имеют никакого отношения к происшедшему! Мол, это какие-то непонятные провокаторы.

- Лидеры партий, приведших студентов и школьников на площадь, могут сколько угодно долго открещиваться от всего того, что вчера было совершено. Но зачем весь народ принимать за идиотов! Они звали на площадь, они вели толпы к административным зданиям, они управляли всей этой акцией. Они не знали, на что они идут? Это все равно, что сорвать чеку с гранаты и недоумевать после от того, что она взорвалась. Они утверждают: мы, звали детей на акции мирного протеста, а они устроили погром.

Хватит демагогии! Хватит прикрываться подростками! Хватит прикрываться детскими телами! Все, что случилось 7 апреля - это не только следствие тщательно организованной и продуманной провокации, это следствие всей той предательской политики, той идеологии измены, которую проводят год за годом политики типа Урекяна, Гимпу и Филата. И не одни они. С ними все те профессора, которые, погнав своих студентов на площадь, сами оставались в стороне, с садистским удовольствием наблюдая за плодами своего воспитания. Их воспитанники делали все то, чему их учили все эти, так называемые, педагоги. А учили они - ненавидеть свою Родину, свою историю, свою демократию, знамя своей страны. Чего же вы, уважаемые оппозиционеры, хотели от молодых людей на площади? С какой стати они должны были мирно шагать по площади? Их что этому учили? Кто предпринял столько усилий, чтобы героями молодого поколения были не Махатма Ганди и Нельсон Мандела, а маршал Антонеску? С какой радости вообще они позвали молодежь и детей на площадь? Опротестовывать выборы, которые признал весь мир - и Россия, и США, и Европейский союз?

Давайте скажем откровенно: с самого начала их позвали на площадь опротестовывать демократию и европейские ценности. А как можно еще квалифицировать протест по поводу того, что выборы в стране прошли демократично! Вот они их и опротестовали! В полном соответствие со своими представлениями о добре и зле!

«Нельзя объявлять войну собственным детям!»

Власть имела все основания применить все самые изощренные средства для защиты административных зданий. Во вторник мы могли открыть огонь на поражение! Пользуясь всеми законными основаниями, прописанными в Законе о полиции. Статья 17 этого Закона однозначно утверждает о том, что использование оружия применяется в частности для отражения массовых атак на здания государственных учреждений, при нападении на полицейских и других представителей органов правопорядка. Закон о службе государственной охраны утверждает, что работники службы государственной охраны имеют право использовать оружие для защиты резиденций и охраняемых лиц!

Но мы не сделали этого! Мы не сделали даже меньшего, видя, что Влад Филат, Серафим Урекян и Михай Гимпу вывели на площадь не своих сторонников, а детей, школьников и лицеистов, которым просто охота погулять и пошуметь. С подлецами нельзя играть по их правилам! А потому мы приняли решение - уступить им на один день все то, что столь для них вожделенно - кабинеты Президента, Спикера Парламента, Зал Парламентских заседаний, наши телефоны и оргтехнику. Мы приняли решение уступить им все то, на чем у них заканчиваются все представления о государственной власти!

И что же? Их путч тут же захлебнулся в собственных нечистотах! Весь мир увидел, что такое либерализм по-молдавски, вся Европа вздрогнула от того, как три фактически парламентские партии стали исполнять свои предвыборные обещания. Итог их политики только за один день: 170 раненных полицейских, более сотни раненных обычных граждан Молдовы, сожженный Парламент и румынский флаг на здании Президентуры. Вот он - предел конструктивизма и созидания, на который способны Филат, Гимпу и Урекян! Этот вклад в историю нашей страны народ не забудет уже никогда!

ИГОРЬ КРУДУ