Сильвия Раду будет баллотироваться на новых местных выборах в столице

Исполняющая ныне обязанности генпримара Сильвия Раду будет баллотироваться на новых местных выборах в Кишинёве. Это очевидно. Такое мнение высказали участники передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

Аналитик Корнелиу Чуря считает, что, вероятнее всего, Сильвия Раду выдвинет свою кандидатуру на новых местных выборах. По его мнению, Раду будет позиционировать себя в качестве независимого кандидата и получит поддержку со стороны сразу нескольких политических сил. „В данном случае важную роль сыграют её управленческие качества. Даже её политические конкуренты говорят о ней с уважением, а это означает, что в определённой степени её управленческие качества пользуются признанием. Единственная претензия к ней заключается в её политической поддержке”, - полагает Корнелиу Чуря.

Политолог Борис Шаповалов считает, что исполняющая ныне обязанности генпримара Сильвия Раду официально выступит в качестве кандидата на новых выборах в Кишинёве в последние дни, отведённые для подачи документов в Центральную избирательную комиссию, чтобы использовать имеющийся у неё, в отличие от других зарегистрированных в гонке кандидатов, административный ресурс. „Она имеет возможность напрямую влиять на структуры, подчинённые примэрии”, - говорит политолог. По его словам, учитывая, какие телеканалы в настоящее время продвигают Сильвию Раду, какие-либо вопросы относительно независимости исполняющей ныне обязанности примара отсутствуют.

Новые местные выборы в Кишинёве пройдут 20 мая.