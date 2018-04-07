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Дорин Киртоакэ: В Молдове делается всё для сокрытия реальных преступлений
07.04.2018

Бывший примар муниципия Кишинёв Дорин Киртоакэ считает самой большой ошибкой в ​​своей работе то, что он вовремя не уволил тех людей, к которым он утратил доверие. Заявление было сделано в ходе передачи „Cutia neagră” на телеканале TV8, передаёт IPN.

„Имели место ошибки и с теми людьми, которых я принимал на работу, были ошибки и с мансардами, потому что их построили расширенными, но так решили в Управлении архитектуры ещё до того, как я начал более тщательно проверять эти документы, и я не являюсь профессиональным архитектором, и не должен был вмешиваться”, - заявил экс-примар.

Дорин Киртоакэ утверждает, что он знал о предстоящем аресте и точно знает, что он будет осуждён. Это будет сделано, „чтобы устранить нас и навесить на нас ярлык преступников. Всё это делается для того, чтобы скрыть реальные преступления, имевшие место в Молдове – 7 апреля, незаконную приватизацию, кражу миллиарда”, - заявил Киртоакэ.

По словам бывшего примара, выборы в Кишинёве покажут, есть ли у Республики Молдова шанс стать правовым государством в результате парламентских выборов, или она скатывается к диктатуре. „Если в Кишинёве и в Бэлць нам удастся остановить каток диктатуры, каток режима Плахотнюка, Лянкэ, Додона и других, то у нас, возможно, осенью также будет шанс. Оппозиция должна будет сплотиться, собраться”, - считает Дорин Киртоакэ.


 
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