Интересное Сказка про счастливого муравья Жил-был Муравей. И он очень любил работать...



Каждый день, с утра пораньше начинал работу весёлый и счастливый Муравей.



Была у него хорошая производительность и был он весёлым и счастливым.



Пролетал как-то мимо Шмель. Посмотрел на весёлого и счастливого Муравья и решил, что Муравей не может работать сам по себе, и поэтому Шмель создал фирму, а себя назначил генеральным директором.



А счастливый Муравей продолжал работать!



И деятельность фирмы была успешной, но...



Решил генеральный директор фирмы Шмель, что кто-то должен контролировать работу Муравья. Так была создана должность надсмотрщика и нанят Навозный Жук.



А счастливый Муравей продолжал работать!



Самой главной заботой Навозного Жука была задача организовывать работу Муравья. И заставил он Муравья составлять отчёты о ежедневно проделанной работе.



А счастливый Муравей работал и составлял ежедневные отчёты!



Вскоре понадобилась должность секретаря, который бы помог Навозному Жуку в чтении и регистрации отчётов Муравья.



Поэтому наняли Паучиху, которая классифицировала документы и отвечала на телефонные звонки.



А счастливый Муравей работал, работал, работал...



Шмель был очень доволен отчётами Навозного Жука и запросил дополнительные отчёты, прогнозы и расчёты различных показателей.



Появилась необходимость нанять Таракана в качестве ассистента Навозного Жука.



...А также купить компьютер и цветной принтер.



Вскоре производительный и счастливый Муравей начал жаловаться на все отчёты, которые должен был предоставлять. И всё менее веселее ему становилось...



Генеральный директор Шмель понял, что необходимо принимать меры.



В итоге на месте, где работал продуктивный и пока ещё весёлый Муравей, был создан Департамент.



На должность руководителя Департамента был назначен Кузнечик. Он соорудил себе современный кабинет и оборудовал его соответствующим образом.



Новому руководителю Департамента понадобился ассистент, который помог бы ему в подготовке стратегических планов и составлении бюджета Департамента, в котором работал продуктивный и всё ещё весёлый Муравей.



Но Муравей уже не пел, как раньше, и становился более раздражительным...



Однажды генеральный директор Шмель, посмотрев на цифры, понял, что Департамент, где работает Муравей, не является уже таким же рентабельным как раньше.



Подумав, Шмель решил нанять в качестве консультанта Сову, для проведения диагностики фирмы.



Сова просидела три месяца в фирме и после изучения состояния дел выдала заключение: «В Департаменте слишком много персонала!»



Следуя совету консультанта, провели сокращение численности персонала. Муравей оказался первым в списке, так как в последнее время был всем недоволен.

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