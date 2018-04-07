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Сказка про счастливого муравья
07.04.2018

Жил-был Муравей. И он очень любил работать... 
 
Каждый день, с утра пораньше начинал работу весёлый и счастливый Муравей. 
 
Была у него хорошая производительность и был он весёлым и счастливым. 
 
Пролетал как-то мимо Шмель. Посмотрел на весёлого и счастливого Муравья и решил, что Муравей не может работать сам по себе, и поэтому Шмель создал фирму, а себя назначил генеральным директором. 
 
А счастливый Муравей продолжал работать! 
 
И деятельность фирмы была успешной, но... 
 
Решил генеральный директор фирмы Шмель, что кто-то должен контролировать работу Муравья. Так была создана должность надсмотрщика и нанят Навозный Жук. 
 
А счастливый Муравей продолжал работать! 
 
Самой главной заботой Навозного Жука была задача организовывать работу Муравья. И заставил он Муравья составлять отчёты о ежедневно проделанной работе. 
 
А счастливый Муравей работал и составлял ежедневные отчёты! 
 
Вскоре понадобилась должность секретаря, который бы помог Навозному Жуку в чтении и регистрации отчётов Муравья. 
 
Поэтому наняли Паучиху, которая классифицировала документы и отвечала на телефонные звонки. 
 
А счастливый Муравей работал, работал, работал... 
 
Шмель был очень доволен отчётами Навозного Жука и запросил дополнительные отчёты, прогнозы и расчёты различных показателей. 
 
Появилась необходимость нанять Таракана в качестве ассистента Навозного Жука. 
 
...А также купить компьютер и цветной принтер. 
 
Вскоре производительный и счастливый Муравей начал жаловаться на все отчёты, которые должен был предоставлять. И всё менее веселее ему становилось... 
 
Генеральный директор Шмель понял, что необходимо принимать меры. 
 
В итоге на месте, где работал продуктивный и пока ещё весёлый Муравей, был создан Департамент. 
 
На должность руководителя Департамента был назначен Кузнечик. Он соорудил себе современный кабинет и оборудовал его соответствующим образом. 
 
Новому руководителю Департамента понадобился ассистент, который помог бы ему в подготовке стратегических планов и составлении бюджета Департамента, в котором работал продуктивный и всё ещё весёлый Муравей. 
 
Но Муравей уже не пел, как раньше, и становился более раздражительным... 
 
Однажды генеральный директор Шмель, посмотрев на цифры, понял, что Департамент, где работает Муравей, не является уже таким же рентабельным как раньше. 
 
Подумав, Шмель решил нанять в качестве консультанта Сову, для проведения диагностики фирмы. 
 
Сова просидела три месяца в фирме и после изучения состояния дел выдала заключение: «В Департаменте слишком много персонала!» 
 
Следуя совету консультанта, провели сокращение численности персонала. Муравей оказался первым в списке, так как в последнее время был всем недоволен.


 
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