К 115-ой годовщине еврейского погрома в Кишиневе, 1903 год

«…я по первому газетному сообщению понял весь ужас совершившегося и испытал тяжелое смешанное чувство жалости к невинным жертвам зверства толпы. Недоумения перед озверением этих людей…»

Лев Толстой о Кишиневском погроме 1903 года

«Ужасно, что людей убивали только потому, что они были евреями ...»

Люба Розенталь, 9 лет, ученица еврейского лицея Кишинева

Евреи живут на территории Молдовы более 600 лет. В течение этого периода община испытывала разные, в том числе трудные времена, но именно Кишиневский Погром 1903 года сделал этот город печально известным всему миру.

Официальная перепись 1897 года показала, что в Бессарабской губернии Российской империи проживало 230 000 евреев, т.е. более 12% населения, а в Кишиневе эта цифра составляла все 46%.

Предлогом к погрому стал кровавый навет, евреев обвинили в убийстве мальчика в Дубоссарах. Антисемитская пропаганда использовала это для призывов к мести. Погром начался в воскресенье, 6 апреля и продолжался три дня. В результате было убито 49 человек, около 600 ранено, треть зданий, принадлежащих евреям, была разрушена или повреждена.

Кишинёвский Погром предвосхитил дальнейшие гонения, серии погромов в Бессарабии и соседней Украине в 1905 году, которые через несколько десятилетий завершились Холокостом. Кровавые погромы 1903-1905 годов привели к массовой эмиграции евреев из Российской империи в Израиль, США, Южную Африку, Латинскую Америку и Канаду.

В 2018 году исполняется 115 лет со дня Кишинёвского Погрома. В этом году Еврейская Община Республики Молдовы, ассоциация «NEVER AGAIN» и Еврейский культурный центр KEДEM проводят информационную акцию, которая включает статьи и материалы, распространяемые в местных и зарубежных СМИ и тематическую выставку, которая будет открыта в парке им. Штефана чел Маре, а затем представлена в местных лицеях и школах.

Как писал после Кишиневского погрома Теодор Герцль: «Чувство единства среди еврейского народа на протяжении многих веков не имело проявления столь сильного или трагического".

Чтобы не допустить повторение кровавых событий, мы должны бороться с этнической и религиозной ненавистью, гонениями и насилием, с антисемитизмом, используя все возможные инструменты и действия, работать с властями, молодежной аудиторией, средствами массовой информации, снова и снова рассказывать о подобных трагедиях, которые привели к невинным жертвам и в чем-то изменили историю».

Александр Билинкис, председатель Еврейской общины