Сколько зарабатывают мужья и жены членов правительства Павла Филипа

В декларациях об имуществе и интересах чиновники указали доходы своих вторых половинок.

В прошлом году мужья и жены членов правительства Павла Филипа получили впечатляющие доходы. Помимо зарплат, им поступают деньги с банковских вкладов, за аренды автомобилей, пособия по уходу за детьми и прочие.

Супруга премьер-министра Павла Филипа Татьяна работает в коммерческой компании SRL «Burex», специализирующейся на торговле. В минувшем году в виде заработной платы она получила 145 398,67 леев и 60 тысяч леев за аренду автомобиля с той же компании.

У жены министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича Ирины несколько источников дохода: 2890 леев она получила от фирмы «Deplast Pro» SRL, 4400 леев от «Propap Prim» SRL, 4172 леев от «SistemeITSoluții» SRL и 46 500 леев от фирмы «Almor Plus» SRL.

Супруга министра финансов Октавиана Армашу Елена в 2017 году заработала 785 459 леев в компании Bayer, представителем которой является. Кроме этого, она получила прибыль с нескольких банковских вкладов.

Жена министра иностранных дел и европейской интеграции Тудора Ульяновски Корина Кожокару является сотрудником Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Там она получила в виде зарплаты 84 052 леев. Кроме того, в качестве сотрудника дипмиссии ей было начислено пособие в размере 36 565 швейцарских франков.

Супруга министра внутренних дел Александра Жиздана Нэля является сотрудницей RAPPHARMA, ее зарплата за прошлый год составила 75 143 леев.

Жена министра обороны Еуждена Стурзы Анастасия работает в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. В настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребенком. В минувшем году она продала автомобиль BMWX5 за 612 тыс. леев. Размер ее пособия по уходу за ребенком составил 26 028 леев.

Муж министра образования, культуры и научных исследований Моники Бабук Анатолий является сотрудником А.О «Moldtelecom». Его зарплата за прошлый год - 219 066 леев.

Супруг министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь Николай работает в ПМСУ «Психиатрическая клиническая больница». За прошлый год он получил в виде зарплаты 79 914 леев. Кроме того, он сотрудничает с Коммунитарным центром психического здоровья на Ботанике, где заработал 83 000 леев.