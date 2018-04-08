8 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Пасха-2018 в Молдове: Как Благодатный огонь объединил кишиневцев
08.04.2018

Тысячи жителей города из рук в руки передавали огонь из Иерусалима, а расходились с лампадками и свечками, сияя в ночи, как мотыльки [фото]

В Кишиневе субботний вечер, действительно, оказался светлым, предпасхальным. Мало того, что 7 апреля отмечают Благовещение, так еще и в этот день привезли в молдавскую столицу Благодатный огонь.

Тысячи жителей города из рук в руки передавали огонь из Иерусалима: делились им, везли домой в троллейбусах и такси.

А привезла это пасхальное чудо делегация православной церкви Молдовы во главе с митрополитом Владимиром из Иерусалима. Вечером его раздали всем верующим у Кафедрального собора. А в ночь Воскресения огонь доставят во все церкви и монастыри православной церкви в Молдове.

У Кафедрального собора тысячи верующих получили свой Благодатный огонь.

Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. Чин схождения Благодатного огня совершает в кувуклии (часовни) Гроба Господня лично Иерусалимский патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

По древнему преданию ежегодное таинственное возгорание огня на Святой Земле является знаком милости Божией, которая оповещает о заботе Господа и дает верующим надежду на то, что Бог еще на год продлевает бытие мира.

Пасхальное чудо в Кишиневе.

 

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
Количество просмотров:
51
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.