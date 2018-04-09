Пасхальный сюрприз от ДПМ

Новость о новых-старых тарифах на электроэнергию в Молдове не вызвала интереса общества. "Не повысили цену? Ну и ладно, не о чем говорить", - вероятно, рассудили многие. Не отреагировали на ситуацию эксперты и политические партии. Возможно, потому что все внимание привлекли выборы в Кишиневе и Бельцах. Да и в пасхальные праздники у людей заботы совсем иные.

А между тем скупая и очень выверенная информация о новых тарифах на электроэнергию скрывает много любопытного. Особенно если посмотреть на ситуацию несколько шире, с учетом того, что происходит в энергетическом секторе стран-соседей и задуматься о перспективе.

Примечательный момент

Если вы зайдете на сайт НАРЭ, а именно эта организация рассматривает цены на электроэнергию, газ и пр. , то в отделе новостей не увидите никакой информации об утверждении новых-старых тарифов.

Сотрудники агентства, получающие сумасшедшие, по молдавским мерках, зарплаты, публично и детально еще не обсуждали ситуацию с ценами. Они были заняты встречей с представителями МВФ, обсуждали, а 27-28 марта "потели" за рабочим столом по Правилам энергорынка РМ в рамках проекта помощи EU4 Energy Governance, где участвовали и специалисты секретариата Энергетического Сообщества.

Словом, в центре внимания - исполнение внешних директив и регламентов, а не забота о молдавских потребителях.

Давайте вспомним, что именно по настоянию чиновников секретариата Энергетического Сообщества было заключено соглашение о погашении мнимых убытков «Gas Natural Fenosa» в 1,75 миллиарда лей с учетом процентов. И нигде: ни в документах НАРЭ, ни в квитанциях на оплату, вы не увидите, сколько составляет эта самая дань в тарифе, и какая сумма выплачена распределительным сетям до настоящего момента. Зачем информировать граждан? У них могут возникнуть проблемы со здоровьем от расстройства, правда? Также НАРЭ никак не может найти законное основание для снижения тарифа из-за укрепления молдавского лея к доллару (в этой валюте производится расчет с поставщиками). Хотят за последние полгода переплаты населения составили порядка 100 миллионов лей.

Если учитывать огромную занятость чиновников НАРЭ, то вовсе неудивительно, что информацию о том, какие тарифы на электроэнергию устанавливаются для молдавских потребителей, мы получили из министерства экономики. И это очень примечательный момент.

Сигнал из-за кулис

Спрашивается, если власть в течение 27 лет действовала в соответствии со статьей 9, п.3 Конституции, согласно которой "рынок, свободная экономическая инициатива, добросовестная конкуренция являются основополагающими факторами экономики", то почему до сих пор все решается сугубо административно?

Почему профильное министерство определило поставщиков и цены на рынке и обязало частные сети закупить электроэнергию у монополиста на экспортно-импортные операции? Зачем создавался независимый регулятор, когда цену на газ определяет правительство, на электроэнергию - тоже. Помните, кто первым сказал, что тарифы на газ можно снизить на 20 процентов? Премьер Филип. И теперь о том, сколько мы будем платить за свет, мы узнали из пресс-релиза минэкономики.

И самое неприятное то, что мы знаем, что это не возврат к добрым старым советским временам с его командно-административной системой. А намного хуже. Молдавское государство, вместе с парламентом, правительством, генпрокуратурой, КС и прочими институтами давно приватизировано. И самые животрепещущие вопросы - цены на электроэнергию, газ, лекарства - определяют в офисе Демпартии. А парламент, правительство или то же НАРЭ - послушные марионетки и исполнители указаний, идущих из закулисного центра власти.

Таким образом, ни для кого не секрет, что цена была определена в результате тайных переговоров, за спиной потребителей. И плательщикам была лишь спущена разнарядка - сколько им выкладывать из своего кошелька за каждый киловатт. Вот какой примечательный месседж получила общественность вместе с пресс-релизом министерства экономики.

Криптограмма ДПМ

Но это лишь один из любопытных нюансов. Есть и другие, даже скрытые смыслы. Словом, новость от ДПМ, распространенная правительством, - почти что криптограмма.

Что до нас довели?

Поставщики останутся прежними: 70 процентов электроэнергии будет закуплено у Молдавской ГРЭС, а 30 процентов - у DTEK Trading (Украина, холдинг Ахметова). Как утверждают в минэкономики, такая пропорция диктуется соображениями безопасности и необходимостью "сформировать минимальные тарифы для потребителей".

В результате средняя закупочная цена составит 5,24 цента/кВт. Напомним, что в предыдущий период электричество приобреталось у DTEK Trading по 5,02 цента/Квт, а у Молдавской ГРЭС - 4,5 цента/кВт.

Но несмотря на существенный рост цены, тарифы для потребителей не изменятся. В министерстве утверждают, что им удалось усовершенствовать "методологию расчета". Также свою роль сыграло укрепление молдавского лея.

Договор с поставщиками заключило госпредприятие Energocom. И теперь распределительные сети - Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie, Red Union Fenosa, Furnizare Energie Electrică Nord, Moldelectrica, Red Nord и Red Nord Vest должны будут заключить контракты о покупке электроэнергии с Energocom.

Так в чем же состоит пасхальный сюрприз ДПМ? Где же тут харатерный для нынешнего режима подвох?

Зачем молдавской власти "средняя температура по больнице"?

Вы обратили внимание на то, что закупочные цены за прошлый год конкретизированы, а в нынешнем нам сообщили среднюю? Как в том анекдоте о средней температуре по больнице. По-видимому, есть причина, из-за которой власть не захотела уточнять условия контракта для каждого поставщика. Что это может быть?

Скорее всего, значительное повышение цены одним из поставщиков. Каким? Если вспомнить пропорцию - 70 процентов приобретается у Молдавской ГРЭС, а 30 процентов - у Ахметова, то ясно, что проблема в Украине. Иначе соотношение было бы другим.

Если поинтересоваться процессами, происходящими в энергосекторе восточного соседа, то мы получим подтверждение нашему предположению. Здесь наблюдается постоянный рост цен. Например, на оптовом рынке в 2017 году стоимость выросла на 11.9 проуента, а в марте этого года еще на 4.8.

Также в последние дни объявлено о росте цен на уголь на 7 процентов, а следовательно это отразится и на электроэнергии. Ожидается, что с августа с.г. украинцам придется платить на 15 процентов больше за каждый киловатт. Процесс роста цены завершится в 2019 году. По мнению издания racurs.ua, тарифный беспредел связан с реализацией соглашения об ассоциации с ЕС и давлением МВФ. Вводится новая методика расчетов стоимости электроэнергии согласно Директиве 2009/72/ЕС. Она обязует фиксировать прибыль энергокомпаний на несколько лет, а ее объем вычисляется как определенный процент от стоимости энергоактивов. Эта методика получила названиеRAB-регулирование (Regulatory Asset Base — регулируемая база активов). И вот теперь монополисты производят переоценку активов и на пустом месте собираются заработать десятки миллиардов. Конечно, за счет потребителей. Этот момент для молдаван важен, так как европейские нормы вводятся и у нас. И соглашение о выплате 1.75 миллиарда «Gas Natural Fenosa», скорее всего, из той же оперы. Среди монополистов, кто уличен в желании получить сверхприбыль из-за внедрения европейским директив, - Ринат Ахметов. Его компания DTEK Trading поставляет в Молдову электроэнергию.

Если уже сейчас украинский потребитель платит за киловатт более 6 центов, то в ближайшее время тариф еще больше возрастет. Поэтому мы можем быть уверенными, что цена для Молдовы - в пределах 6 центов.

Таким образом, сделав простое вычисление, мы можем предположить, что Молдавская ГРЭС продает нам электроэнергию по прежнему тарифу - 4,5 цента/кВт. Следовательно, лишние полтора цента, которые мы отдаем украинскому поставщику, - это плата за безопасность. Разумеется, это неудобная информация для властей, и они хотели бы ее утаить от потребителей. Потому что возникает резонный вопрос: зачем переплачивать из-за политики и желания угодить Западу?

На самом деле к безопасности эти манипуляции с ценами поставщиков никакого отношения не имеют. Сегодня Молдавская ГРЭС очень заинтересована в реализации своей продукции, так как другого покупателя, кроме нас, у нее пока нет. А налоговые отчисления энергокомпании для Приднестровья имеют жизненно важное значение. Поэтому сбой в поставках в Молдову - не в интересах Молдавской ГРЭС.

Ранее "Молдавские ведомости" уже писали, что истинная энергетическая безопасность Молдовы заключается в другом - самостоятельном производстве электроэнергии. И все государства, где власть думает об интересах народа, идут именно по этому пути.

Занимательное сравнение

Для молдавских потребителей ситуация на энергорынке Приднестровья должна представлять особый интерес. Так как по существу у нас один поставщик электроэнергии - Молдавская ГРЭС. А она, как известно, использует для производства электричества газ. Поставщик голубого топлива и на левый, и на правый берег Днестра также общий - "Молдова-газ". Вот почему будет интересным узнать тарифы, действующие в Приднестровье.

В официальном сообщении местных властей говорится, что "в пределах установленных лимитов тариф на электроэнергию предусматривается в размере 54 копеек за 1кВт/ч, что на 3 копейки ниже предельного тарифа, установленного на 2017 г." Это если вы потребляете до 150 кВт.ч. Если более данного объема то 1кВт/ч вам уже обойдется в 72 копейки.

В Приднестровье существует система льгот для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых групп.

Сколько это в молдавских леях? Да примерно столько же. 1 молдавский лей стоит 0.96 приднестровских копеек. 72 копейки - это и есть оптовая цена Молдавской ГРЭС для потребителей Молдовы.

Оборотная сторона евроинтеграции

В принципе у поставщика из левобережья и не было объективных оснований увеличивать цену. Напомним, что средняя стоимость газа для стран СНГ, включая Молдову, в 2017 г. составила $158.8 доллара за 1000 куб.м. А с июня прошлого года российский газовый гигант продает нашей стране голубое топливо по $146.75.

И сколько же платят за газ приднестровские потребители? До 500 куб. м - 81 копейка, более указанного объема - 1.12 рубля за кубометр.

Помните, что не далее как в марте НАРЭ после долгих споров и препирательств с политиками ( ПСРМ) и независимыми экспертами все же снизило тарифы, а компания "Молдова-газ" даже сделала перерасчет за 2 месяца этого года. И теперь потребители будут отдавать за газ вместо 5,89 леев за кубометр - 4,70 леев. Но это только за первые 30 кубов.

Жители правого берега платят за газ одному и тому же поставщику в 5 раз больше, чем неселение Приднестровья. Как же такое может быть?

Ответ заключается политике властей. В Приднестровье правительство говорит, что «в каких бы непростых условиях не находилась республика, тарифная политика должна быть социально направленной". Разумеется, такое возможно только с согласия и при поддержке Москвы.

Кишинев же, также как и Киев, евроинтегрируется и вводит директивы Брюсселя в совершенно отличной от стран ЕС ситуации. Очень ли заботят интересы населения региона европейские власти? Об этом может поведать любой житель "незалежной", сравнив тарифы на электричество "при Януковиче" и сейчас, при прозападном правительстве.

Выводы из сравнения

Итак, мы видим, что молдавская власть добавляет к цене поставщика (Днестровской ГРЭС) еще две стоимости. И при этом нам говорят, что сохранить тарифы неизменными удалось благодаря усовершенствованию "методологии расчета", а также из-за укрепления молдавского лея.

Позвольте с этим не согласиться и сбросить "лапшу" со своих ушей.

О том, что закупать 30 процентов электроэнергии по более высокой цене у украинского олигарха нужно из соображений безопасности, - лишь хитрые слова, не подкрепленные ничем, кроме политики, мы уже говорили.

Ладно, давайте просто посчитаем какой будет новая "усредненная" цена по нынешнему курсу лея, и сравним ее с прошлогодней.

Фактически оптовая цена киловатта в прошлом году (на момент заключения контрактов) нам обходилась в 96 бануц. А нынешние 5.24 цента - это 85 бануц. То есть цена выросла в долларах, а в леях упала на 10%. 10% - это тот минимум, на который НАРЭ обязано было снизить цену для молдавских потребителей. Если отказаться от поставок Ахметова, то появляется дополнительный резерв для снижения тарифов.

Также нам известно, что контракт на поставку для Молдовы заключает госпредприятие

Energocom. Зачем нужен этот посредник вам никто не сможет толком объяснить. Потому что данное предприятие - просто ширма, за которой делаются темные делишки.

Если изъять из тарифа необоснованные выплаты "потерянной прибыли "Gaz Natural Fenosa", а также разобраться с "расходами" распределительных сетей, то найдутся и другие возможности оптимизации цены. Вспомним, что только зарплата Сильвии Раду, когда она руководила "Gaz Natural Fenosa", потребителям обходилась в 10 млн. лей в год.

И, конечно же, нельзя пройти мимо того, что происходило в сезонах до 2017 года. Да-да, "Энергокапитал" - оффшорная фирмочка, состоящая из бухгалтера и директора, обеспечивала нас электроэнергией. Власти Тирасполя расследуют дело по этой коррупционной схеме. Но она не могла бы возникнуть без участия самых влиятельных людей в Кишиневе. Ведь "Энергокапитал" молниеносно получил лицензию в НАРЭ и стал главным партнером Молдовы в электроснабжении. И что, Центр по борьбе с коррупцией во главе с Виорелом Кетрару расследовал по примеру Тирасполя эту преступную схему? Вроде и зарплату глава этого ведомства получал неплохую 750 000 в год без налогов и надбавок. Нет, не расследовал.

Так что же получается? А то, что тарифы на электроэнергию у нас задраны, и существовала возможность их снизить. Но для этого надо разворошить коррупционный муравейник и назначить правительство и прокуроров, которые будут печься не об интересах олигархов-евроинтеграторов, а о рядовых гражданах, регулярно залезающих в долги в отопительный сезон.

Румынская перспектива

Молдова при содействии западных партнеров и прежде всего Бухареста планирует присоединиться к электросетям и газопроводам Румынии. Поскольку Румыния - страна член ЕС, то действуют тут все директивы в области энергетики, изданные Брюсселем.

Вопрос о том, являются ли обоснованными затраты и надежды, возлагаемые на подключение к инфраструктуре соседней страны, пока не снят с повестки дня.

Что происходит по ту сторону Прута? Депутаты румынского парламента бьют тревогу:

в Румынии за год счета за электричество и газ выросли на 40 и 48 процентов. Это исключительные негативные показатели в глобальном контексте, считает председатель Комиссии по промышленности и услугам палаты депутатов Юлиан Янку.

"Это беспрецедентно для страны, где есть сырьё, с которым она может покрыть 98 процентов внутреннего потребления (речь о природном газе). Этот рост вызван исключительно процессом либерализации", - утверждает Янку. По его мнению, Румыния находится в ситуации, когда она владеет сырьём, которое перерабатывается в другом месте, становясь двигателем экономического роста для других стран.

Резкий скачок на электроэнергию произошел летом 2017 г. И теперь при потреблении от 100 до 300 кв\ч нужно выложить до 5 молдавских лей за единицу. Тариф на газ колеблется от 10 до 11 молдавских лей.

До внедрения брюссельских директив стоимость электроэнергии в Румынии была в три раза ниже и долго не менялись. И если молдаване стонут от того, что имеют у себя, то румынские тарифы для нас и невыгодны, и неподъемны. А ведь подсоединение будет происходить на кредиты в сотни миллионов евро, которые придется возвращать. Все это населению может выйти боком.

Впрочем, молдавский народ привык безмолвствовать. Безропотно рассчитывается за украденный миллиард, недополученную прибыль Gaz Natural Fenosa, баснословные зарплаты чиновников, воровство властей.

К сюрпризам мы привыкли. И к пасхальным, как видите, - тоже.

Сергей ТКАЧ