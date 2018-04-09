В пасхальные дни можно увидеть национальное достояние Молдовы - первую Библию на церковнославянском языке Ивана Федорова

Выставка старинных богослужебных книг открылась в национальной библиотеке. Здесь можно увидеть евангелия, псалтыри, служебники, сборники церковных песнопений XVI-XX веков, передает IPN.

Директор национальной библиотеки Елена Пинтилей сообщила, что национальное письменное православное наследие выставляется впервые: «Эти книги имеют бесспорную ценность, хотя никто не знает их цену, потому что наследие страны бесценно. Они украшены драгоценными камнями, инкрустированы серебром, хотя интересны, в первую очередь, содержанием. Это история славянской и православной румынской книги, это наша история, настоящая, которую нельзя сфальсифицировать».

Самая старая книга на выставке - Библия первопечатника Ивана Федорова, изданная в Остроге в 1581 году. Это первое полное издание Библии на церковнославянском языке, подготовленное совместными усилиями православного князя Константина Острожского и кружка учёных, собранного вокруг Острожской школы (академии). На рынке антиквариата такая книга может стоить больше миллиона рублей.

Печатание книг в России началось в середине XVI века. В 1552 году царь Иван IV Грозный, посоветовавшись с митрополитом Макарием, начал искать мастеров печатного дела. В его послании 1556 года новгородским дьякам уже говорится о первой московской типографии, в которой Иван Фёдоров работал учеником. В 1563 году по приказу Ивана IV в Москве был создан Печатный двор.

Деятельности первопечатников препятствовали переписчики книг. По давлением недоброжелателей Иван Федоров был вынужден покинуть Москву. Одно время он работал во Львове, однако в 1579 году его типография вместе с 140 книгами была заложена еврею Израилю Якубовичу за 411 польских злотых. Тогда-то Федоров и уехал в Острог, где напечатал «Острожскую Библию», состоящую из 76 книг Ветхого и Нового завета. Как и все издания Фёдорова, она набрана и свёрстана безупречно. Тираж был по тому времени огромен: от 1000 до 1500 экземпляров.

В литературе описано около 450 отдельных экземпляров «Острожской Библии». Сохранились полностью или частично около 350 экземпляров. Один из них находится в Оксфордской библиотеке. Такой Библией владели шведский король Густав Адольф, кардинал Барберини, многие учёные и общественные деятели эпохи Ивана Фёдорова. Сам первопечатник в конце жизни ушел в монастырь и, покидая Острог, взял с собой 400 экземпляров Библии. В описи имущества, составленной через два года после его смерти, упомянуты 200 Библий. Похоронен первопечатник во Львове.

Значение «Острожской Библии» было большим для православного образования. Книга до сих пор используется старообрядцами, не признавшими новый перевод библии, как и другие исправления богослужебных книг, сделанные в XVII веке.

Среди других редких книг на выставке можно увидеть Евангелие, напечатанное в монастыре Нямц, отделанное металлом и полудрагоценными камнями, а также Библию на румынском языке, вышедшую в 1819 году в Санкт-Петербурге. Ряд книг – с экслибрисами предыдущих владельцев. Заведующая отделом старых и редких книг национальной библиотеки Вероника Косован рассказала: многие издания находятся в специальных хранилищах, и доступ к ним имеют только исследователи.

Священник Церкви Великомученика Дмитрия из Кишинева Андрей Русу на открытии выставки сравнил церковные книги со святыми мощами: «Книги на этой выставке являются не только историческими экспонатами, но и святынями. Вместе мы образуем церковь, потому что там, где находятся мощи, там и есть церковь».

Выставка будет работать до 22 апреля.

Отметим также, что в рамках дня единения России и Белоруссии в Белорусском культурном центре РМ состоялась презентация фотовыставки «Россия, устремленная в будущее». На ней можно увидеть фотографии первых русских печатных книг и первых российских учебников. Среди них «История» XVII века, «Грамматика» Ломоносова и «Математика» Смотрицкого, а также знаменитое «Юности честное зерцало» - пособие для обучения и воспитания детей дворянского сословия, составленное по указанию Петра I.

Василиса ФРУНЗЕ