Анатолий Шалару: Вполне вероятно, что столичным примаром станет унионист

В интервью порталу ТРИБУНА исполнительный председатель партии Национального единства (ПНЕ) Анатол Шалару говорил о Великом собрании к Столетию Объединения, о шансах унионистов на выборах примара, о том, когда ПНЕ примет решение о выдвижении своего кандидата, а также о том, каковы шансы на объединение проевропейских сил для участия в парламентских выборах.

T.: Что скажете о Великом собрании к Столетию Объединения, оправдались ли Ваши ожидания?

А.Ш.: Это собрание стало доказательством того, что унионизм набирает обороты, и теперь наши убеждения не разделяет только интеллигенция и академические круги, теперь это массовое движение. Для меня было большой радостью участвовать в этом мероприятии. От души поздравляю организаторов. Думаю, это собрание стало поворотным моментом в молдавской политической жизни. Теперь идею унионизма невозможно будет игнорировать.

T.: Нам известно, что в канун Великого собрания Траян Бэсеску попытался собрать вместе представителей правых партий для беседы. Могли бы Вы рассказать какие-нибудь подробности?

А.Ш.: Г-н Бэсеску не пытался никого собрать. Это была инициатива унионистского гражданского общества. Они хотели провести встречу лидеров унионистских и проевропейских партий с Траяном Бэсеску. Это была идея молодых унионистов из гражданского общества.

T.: Каковы шансы на победу унионистского кандидата на выборах столичного примара?

А.Ш.: В течение 10 лет примэрией управлял примар-унионист. В столице унионистов довольно много, и вполне вероятно, что городом и впредь будет управлять примар-унионист, несмотря на его партийную принадлежность. Я хотел бы этого. Для всех молдавских унионистов очень важно, чтобы вторая румынская столица оставалась прорумынским и проевропейским городом.

T.: Когда ПНЕ выдвинет кандидата на должность столичного примара и утвердит предвыборную стратегию?

А.Ш.: В ПНЕ решение о выдвижении собственного кандидата или о поддержке единого проевропейского кандидата еще не принято. Если выдвижение единого кандидата провалится, мы выдвинем своего человека.

T.: Каково Ваше мнение о необходимости объединения проевропейских сил на выборах от 20 мая?

А.Ш.: Учитывая ресурсы, которыми располагает ПСРМ, основной враг Республики Молдова в целом, и столицы, в частности, это было бы лучшим решением. Потеря столицы, пусть даже на год, откроет для ПСРМ новые возможности для получения власти после парламентских выборов.

T.: Насколько вероятно объединение проевропейских сил на парламентских выборах? ПНЕ заинтересована в таком сотрудничестве?

А.Ш.: Думаю, что лучшим решением для парламентских выборов было бы объединение проевропейских и унионистских партий. На парламентских выборах очень сложно создавать альянсы. Несмотря на это, ПНЕ выступает за точечное сотрудничество, по одномандатным округам. Это повысит шансы проевропейских и унионистских партий и поможет противостоять ДПМ и ПСРМ, у которых есть большие ресурсы.

T.: Каков, по-вашему, процент унионистов в Молдове, и как думаете будет развиваться унионистское движение в среднесрочной и долгосрочной перспективах?

А.Ш.: На данный момент, думаю, можно говорить о цифре в 30% без учета диаспоры. Но это движение набирает обороты. Чем больше людей бывают в Румынии, тем больше число унионистов. Люди просто понимают, что мы один народ, и должны жить вместе. Думаю, что в ближайшие годы число сторонников унионизма возрастет до 50%.

T.: На какой результат ПНЕ рассчитывает на парламентских выборах?

А.Ш.: Учитывая, что мы еще молодая партия, наша основная задача — попасть в парламент. Называть конкретные цифры преждевременно. Посмотрим после выборов, в ноябре.

T.: С кем Вы склонны вступить в коалицию после парламентских выборов?

А.Ш.: Мы уже не раз заявляли, что после выборов хотели бы альянса с проевропейскими партиями. Надеюсь, что выборы будут честными, и нам удастся избежать конфронтаций, лжи, дезинформации и нападков. Достаточно того, что ПСРМ, при помощи Москвы попытается скомпрометировать все европейское и унионистское. Парламентские выборы этого года покажут зрелость или инфантилизм проевропейских и унионистских партий Республики Молдова.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине

Примечание: Переопубликовано от 31.03.2018.