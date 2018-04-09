Пристально слежу за «инвестициями» в имидж временно исполняющей обязанности столичного примара Сильвии Раду. Эти инвестиции масштабны, и намного превзошли даже все то, что было вложено в имидж премьер-министра Павла Филипа. Все это наталкивает на мысль, что Сильвии Раду уготована очень важная роль в политических уравнениях власти. Либо речь о столичной примэрии, либо о предстоящих парламентских выборах, либо о других политических планах на будущее, а может даже о президентских выборах 2020 года. Но не о месте и роли Сильвии Раду хотел я рассказать в этой статье, а о тех вложениях, которые осуществляются в ее имидж, и с этой точки зрения есть три грани политического имиджа Сильвии Раду, в которые вкладываются немалые усилия и средства.

Грань первая: Сильвия Раду – профессионал. С этой точки зрения Сильвии Раду создают имидж хорошего, волевого управленца, который действует на благо горожан не жалея своего времени и усилий. Она постоянно проводит заседания, выезжает на места, отчитывает подчиненных, а некоторых даже увольняет, выдвигает предложения, устанавливает приоритеты, заботится о простых работниках муниципальных предприятий и др. Каждое действие Сильвии Раду широко освещается 2/3 молдавской прессы, которая хвалит ее, наряду с целой армией политических аналитиков, блоггеров, комментаторов, ведущих телепередач и др.

Грань вторая: Сильвия Раду – унионист. Эта сторона образа Сильвии Раду прорабатывается намного осторожней, чем предыдущая, но усилия в этом направлении видны невооруженным взглядом. Визит Сильвии Раду в Бухарест, приезд Габриэлы Фири в Кишинэу, визит Сильвии Раду в Яссы и ее заявления в связи с событиями унионситского характера тоже могут быть расценены как доказательства выдвигаемой нами теории. Пока не известно, нацелена ли Раду на унионистский электорат только в связи с выборами столичного примара, или это подготовка почвы для какого-то будущего унионисткого проекта, но ясно одно – те, что стоят за ее спиной, прилагают существенные усилия в продвижении имиджа Раду.

Грань третья: Сильвия Раду – сильная и современная женщина-политик. Инвесторы в имидж Сильвии Раду делают упор на тот факт, что Раду удается даже то, что не под силу мужчине: помимо своей успешной профессиональной деятельности, она является и любящей женой, и заботливой матерью, воспитывающей троих детей. Сильная женщина в политике сегодня популярный в мире тренд, а примером могут послужить Тереза Мэй, Ангела Меркель, Габриэла Фиря и др. Возможно, инвесторы в имидж Сильвии Раду хотят сделать ее примером для подражания, в противовес Майе Санду.

Ограничатся ли «инвесторы» этими тремя гранями политического имиджа Сильвии Раду, или «расширят» свои инвестиции, покажет время. Сейчас ясно одно – Сильвии Раду уготована важная роль в молдавской политике. Нам не остается ничего другого, кроме как следить за событиями, чтобы понять, о какой конкретно роли идет речь.

Думитру Спэтару