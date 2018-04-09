Хозяйку собаки, напугавшей ребенка на прогулке в Хынчештах, наказали

Жительнице Хынчешт удалось призвать к ответственности хозяйку собаки, напугавшей на улице ее ребенка.

Инцидент произошел в мае 2015 года в Хынчештах. Жительница города услышала доносящиеся со двора крики своего 5-летнего сына. Бросившись к малышу, она застала ужасную картину: перед испуганным ребенком стояла соседская собака без поводка и намордника. На просьбу убрать животное соседка ответила ей грубостью.

Мать испуганного собакой ребенка обратилась в полицию. В отношении хозяйки животного был составлен протокол и выписан штраф. Однако разозленной женщине этого показалось мало, и она обратилась в суд с требованием взыскать с владелицы собаки возмещение материального и морального ущерба.

Согласно направленному в суд иску, в результате этого инцидента ребенок получил серьезную психологическую травму, с которой пришлось обращаться к врачу и проходить дорогостоящее лечение. В связи с этим женщине даже пришлось уволиться с работы, в результате чего она понесла значительный материальный ущерб.

Истица потребовала 57 тысяч леев в качестве компенсации. Однако суд ограничился взысканием с ответчицы 3500 леев в качестве морального ущерба, поскольку остальные убытки истица доказать не смогла.

Выгул домашних животных в Молдове должен производиться в соответствии с установленными правилами. В противном случае могут пострадать дети и посторонние люди, что грозит владельцу животного штрафом и даже судебным иском.