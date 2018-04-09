Бешеному дитяти ножа не давати: Молдавский либерал Мунтяну ради пиара испортил дорогой стол в своем доме

Накануне Пасхи многие молдавские политики снимали клипы и делали фотоссесии, на которых, как они представляют, выглядит идеальная семья. Самыми поразительными с точки зрения искусственности стали два шедевра.

Первый – это клип с председателем Партии «ДА» Андреем Нэстасе, который, сидя на лужайке с семьей наигранно бьет яйца с домочадцами. Ну, и ладно – вроде как, но… яйца после нескольких ударов не побились, оставшись целыми и невредимыми. Наверное, это произошло таким образом:

- Андрей, яйца это Фаберже, из музея, денег стоят немалых – вы там аккуратнее, - наверняка попросила его реквизитор.

Пришлось ему героически изображать то, что в народе называют «чоканьем».

Другой шедевр – это фотография в либерала Валерия Мунтяну в семейном кругу. Все чинно и благородно: богатый дом, богатая мебель, вышиванки – все дружно занимаются изготовлением пасхального кулича. Но есть в этом благолепии момент, который смущает – нож на столе, в муке и кусках теста. Вам нормально, вам все нравится? А если мы скажем, что на столе отсутствует разделочная доска? Вот! Кто из вас поверит, что тесто разрезается на предмете, который, наверняка, стоит не одну тысячу евро? А если это так, то возникает два момента. Во-первых, это не по-хозяйски, а, во-вторых, теперь испорченный стол надо менять: со следами от ножа он перестает гармонировать с богатой обстановкой внутри дома Мунтяну. .

Пасхальные фотосессии не всегда заканчиваются прекрасными фотоснимками