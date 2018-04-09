Участников молдавской группы DoReDos восхитила Алла Пугачева

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Знаменитости
В Москве они встретились с певицей, об этом они написали на своей странице в Фэйсбуке.
- Первое фото которое не требует комментариев .... ПРИМАДОННА. Какая же она потрясающая,сильная энергетика чувствуется даже когда просто стоишь рядом, - написали ребята.
Группа DoReDoS в этом году представляет Молдову на Евровидении. В марте она начала свой промотур по 11 городам Европы в поддержку своей песни.
Таким образом, участники группы будут продвигать песню "My Lucky Day" в таких городах, как Каунас, Вильнюс и Клайпеда в Литве; Рига, Латвия; Амстердам, Нидерланды; Мадрид, Испания; Тель-Авив, Израиль и других.
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