Участников молдавской группы DoReDos восхитила Алла Пугачева

В Москве они встретились с певицей, об этом они написали на своей странице в Фэйсбуке.

- Первое фото которое не требует комментариев .... ПРИМАДОННА. Какая же она потрясающая,сильная энергетика чувствуется даже когда просто стоишь рядом, - написали ребята.

Группа DoReDoS в этом году представляет Молдову на Евровидении. В марте она начала свой промотур по 11 городам Европы в поддержку своей песни.

Таким образом, участники группы будут продвигать песню "My Lucky Day" в таких городах, как Каунас, Вильнюс и Клайпеда в Литве; Рига, Латвия; Амстердам, Нидерланды; Мадрид, Испания; Тель-Авив, Израиль и других.