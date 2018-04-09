9 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Участников молдавской группы DoReDos восхитила Алла Пугачева
09.04.2018

В Москве они встретились с певицей, об этом они написали на своей странице в Фэйсбуке.

- Первое фото которое не требует комментариев .... ПРИМАДОННА. Какая же она потрясающая,сильная энергетика чувствуется даже когда просто стоишь рядом, - написали ребята.

Группа DoReDoS в этом году представляет Молдову на Евровидении. В марте она начала свой промотур по 11 городам Европы в поддержку своей песни.

Таким образом, участники группы будут продвигать песню "My Lucky Day" в таких городах, как Каунас, Вильнюс и Клайпеда в Литве; Рига, Латвия; Амстердам, Нидерланды; Мадрид, Испания; Тель-Авив, Израиль и других.


 
Количество просмотров:
113
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.