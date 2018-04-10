Катастрофические последствия «унири»: Гагаузия выйдет из состава Молдовы, в ЕС возникнет напряженность

На вопрос о возможности объединения Румынии и Молдовы по немецкому сценарию и последствиях «унири» для ЕС рассказал посол Германии в Румынии Корд Майер-Клодт.

В интервью изданию Revista22.ro посол Германии в Румынии Корд Майер-Клодт отметил, что исторические аналогии «не совсем полезны», поскольку объединение ГДР и ФРГ произошло «в совсем других политических и исторических контекстах». Будучи спецпредставителем в ОБСЕ в 2016 году, немецкий дипломат работал над вопросом приднестровского урегулирования. Целью его деятельности был «поиск решения конфликта в рамках целостного и суверенного государства Республика Молдова, соблюдающего права меньшинств».

- Поэтому очень легко представить себе, какие политические последствия будет иметь объединение, особенно учитывая Приднестровье и Гагаузию. В этом случае гагаузы получат право на выход из состава Молдовы. Плюс к тому, эта напряженность будет передана затем в ЕС и НАТО, - отметил посол Германии в Румынии.

Ранее идею «унири» по немецкому сценарию жестко раскритиковал румынский журналист Виктор Питигой. Он наглядно разъяснил, что именно существенно отдаляет перспективу объединения двух стран. На его взгляд, первое - это наличие в составе Молдовы Гагаузии в то время как румынское государство – унитарно и никаких автономий в ее составе быть не может. Другой фактор – отсутствие в Румынии руководителя, способного решиться на объединение. И третья причина – отсутствие в Молдове денег на то, чтобы поднять стандарты хотя бы до уровня, который сейчас имеется в Румынии.