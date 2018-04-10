Хулиганов в парках Кишинева встретили обученные американцами полицейские на велосипедах

В столичных парках заступили на патрулирование полицейские на велосипедах.

Формирование специального велопатрульного взвода в полиции завершилось осенью прошлого года. На время морозов и снегопадов полицейские оставили новые велосипеды в гараже.

В составе взвода – 20 человек, разбитых на пары. Формирование взвода и его обучение оплатило посольство США, потратившее на эти цели 1,3 миллиона леев. Патрулирование осуществляется группой из двух человек, одна из них - женщина.

- Их обучали одни из лучших инструкторов - двое наших коллег из США. Курс включал занятия, начиная от коммуникации и заканчивая спецтактикой задержаний, - рассказал начальник ГИП Александр Пынзарь.

Полицейским выдают пистолеты «Глок 19», велосипеды, велошлемы, наручники. Если хулиганов оказывается слишком много, патруль вызывает подкрепление.

- Если совершается правонарушение, мы составляет протокол. Если не удается урегулировать конфликт на месте, вызываем бригаду, - рассказал патрульный инспектор Андрей Ротарь.

В дальнейшем велопатрули планируется ввести также во всех крупных городах страны.