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Общество
Хулиганов в парках Кишинева встретили обученные американцами полицейские на велосипедах
10.04.2018

В столичных парках заступили на патрулирование полицейские на велосипедах.

Формирование специального велопатрульного взвода в полиции завершилось осенью прошлого года. На время морозов и снегопадов полицейские оставили новые велосипеды в гараже.

В составе взвода – 20 человек, разбитых на пары. Формирование взвода и его обучение оплатило посольство США, потратившее на эти цели 1,3 миллиона леев. Патрулирование осуществляется группой из двух человек, одна из них - женщина. 

 - Их обучали одни из лучших инструкторов - двое наших коллег из США. Курс включал занятия, начиная от коммуникации и заканчивая спецтактикой задержаний, - рассказал начальник ГИП Александр Пынзарь. 

Полицейским выдают пистолеты «Глок 19», велосипеды, велошлемы, наручники.  Если хулиганов оказывается слишком много, патруль вызывает подкрепление.

- Если совершается правонарушение, мы составляет протокол. Если не удается урегулировать конфликт на месте, вызываем бригаду,  - рассказал патрульный инспектор Андрей Ротарь. 

В дальнейшем велопатрули планируется ввести также во всех крупных городах страны. 


 
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