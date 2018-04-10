Из агропромышленной страны - в колонию: У Молдовы больше нет шансов выкарабкаться

Программа «Пэмынт» и другие «безмозглые» действия сделали свое дело в сельском хозяйстве.

На днях прошла новость о том, что Молдова вводит у себя стандарты Европейского союза в области контроля качества свежих фруктов и овощей. По мнению Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в случае его принятия, этот документ поможет повысить конкурентоспособность продукции и увеличить экспортные квоты на рынке Европейского союза, а также улучшить имидж отечественных производителей за рубежом.

Звучит хорошо, но поверить в это трудно, учитывая ту ситуацию в сельском хозяйстве, которая у нас сложилась на сегодняшний день.

- Мы разрушили крупнотоварное производство. У нас больше 900 тысяч пользователей земли в результате программы «Пэмынт». Если разделить, это примерно по 2,5 гектара на семью. А с 2,5 га нечего делать! Я был в США. Там считают, что при возделывании полевых культур — пшеницы, кукурузы, подсолнечника — если у вас меньше двух тысяч гектаров на семью, то это просто фазенда. У нас по итогам прошлого года 46% работающих в сельском хозяйстве производят продукцию только для личного потребления, не на продажу. Вдумайтесь: каждый второй производит и ничего не продает! - отметил доктор экономики Михаил Пойсик.

Земли разделили, теперь не знают, что с этим делать

По его словам, в рамках программы «Пэмынт» земли разделили, каждому дали по куску, разделили виноградники, сады и так далее, а теперь говорят о необходимости консолидации земель. Но для того чтобы земли консолидировать, нужны направления, связанные с развитием продукции с высокой добавленной стоимостью.

- Мы же уничтожили семеноводство, питомниководство, племенной скот! Знаете, про программу «Пэмынт» можно сказать так: «Пошли дурака молиться, он и лоб разобьет!» Да, приватизацию надо было проводить, но нужно было найти те формы, которые позволили бы не разрушать то, что есть, - отметил Пойсик. - Ее провели бездарно, по-воровски, а теперь расхлебываем. У нас были орошаемые земли. Теперь осталось лишь несколько тысяч гектаров земель, которые орошаются.

Говоря о перспективах развития сельского хозяйства в Молдове, Михаил Пойсик отметил, что для этого «должны быть мозги».

- Я был в Израиле. Там люди на песке, при отсутствии почвы, круглый год выращивают урожай. Они молока на корову доят больше, чем мы, в 3 раза. Должны быть мозги! Израильтяне, которые приезжали сюда, целовали эти земли!

По его словам, в 50-х годах прошлого века наша страна была аграрной, в 70-80-х годах — агропромышленной, потому что у нас были развиты промышленность и сельское хозяйство.

- Мы были сильно интегрированы. У нас была наукоемкая промышленность. Сейчас это все уничтожено. У нас половина продукции в промышленности из давальческого сырья. Мы ничего не производим. Мы превратились в колонию, - отметил доктор экономики.

ПАВЕЛ МУНТЯН