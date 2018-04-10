Раду Албот: « Я прежде всего – работяга»

Светлана Деревщикова

Лучший молдавский профессиональный теннисист, международный мастер спорта, магистр психо-педагогических наук. К своим неполным 29 годам достиг выдающихся успехов.

В теннис начал играть с шести лет. В шестнадцать занимал вторую строчку лучших теннисистов среди юношей в Европе, вскоре достигнув одиннадцатой позиции в мировом рейтинге юниоров. В 2006 году стал профессионалом.

Выигрывал два одиночных и один парный титул тура ATP Challenger, четырнадцать одиночных и семь парных титулов ITF Futures, а также один парный титул ATP World Tour. Был регулярным членом команды Республики Молдовы на Кубках Дэвиса с 2007 года.

В 2012 году впервые в своей карьере принял участие в серии турниров «Большого шлема», выступив на Уимблдоне и на Открытом чемпионане Австралии.

Достигнув 3 августа 2015 года позиции в рейтинге ATP № 99, Раду Албот стал первым молдавским теннисистом в ТОП-100. Своей наивысше позиции в рейтинге — № 81, достиг 17 апреля прошлого года.

Сейчас активно выступает в многочисленных турнирах и намерен превзойти свои нынешние результаты. О своих планах, предпочтениях и особенностях пребывания в мире большого тенниса наш гость рассказал в эксклюзивном интервью для Noi.md.

-Раду, вы – единственный молдавский теннисист, который входит в сотню лучших ракеток мира. В чем секрет такого успеха?

- На самом деле секрет, наверное, очень прост. Надо много работать, много тренироваться. Чем больше работаешь и тренируешься, тем, соответственно, будет больше успехов. Это не самый легкий труд: много тренировок, много жертв, скажем так. В том числе – приходится много времени проводить в поездках, часто уезжать далеко от дома и от друзей, от родителей и от родины. Это не так легко. Но я начал это делать с детства, поэтому сейчас мне уже не так сложно, - привык. Так что слагаемые успеха – это когда приходится многим жертвовать и много работать.

- Но теннисистов-то много, а самый лучший – вы у нас один. Может, это еще и талант?

- Наверное, и талант, но все-таки талантливые игроки без работы ни к чему не приходят. Поэтому все-таки работа для меня – на первом месте.

- В спорт, как известно, вас привел отец. А мог бы быть другой вариант? Чем бы вы занимались, если бы не теннис?

- Да, действительно, именно мой отец привел меня в этот спорт. Ему очень нравился теннис, и он решил, что его сын тоже должен попробовать играть. Я попробовал, мне понравилось, потом продолжил, и вот продолжаю до сих пор. Если был бы не теннис… Сложно говорить сейчас о том, чем бы я занимался. Я теннисист, и трудно гадать, как могло бы быть иначе. В любом случае это было бы связано со спортом. К примеру, мне очень нравится футбол и, наверное, я занялся бы футболом.

- Помните ли сейчас свои первые ощущения, когда впервые в жизни взяли в руки ракетку?

- Первые ощущения я не помню, но помню свои первые тренировки. Это было весело, было много детей вокруг, я играл, бегал. То есть для меня это была скорее веселая игра. Ведь когда ты маленький, то еще не очень серьезно относишься ко всему. Главное – что мне это нравилось!

- Тем не менее, начиная с самого детства, большую часть времени вы проводите в тренировках и турнирах. Чем пришлось жертвовать?

- Конечно, из-за того, что приходилось много тренироваться, я пропускал уроки в школе, не гулял с друзьями по вечерам, как другие мальчишки. И чем больше я тренировался и играл, тем чаще это происходило. То есть, как вы правильно заметили, приходилось жертвовать многими вещами с раннего детства.

- Кто сыграл самую значимую роль в вашем становлении, как спортсмена? Тренер, родители?

- Думаю, все-таки семья, потому что мама и папа – это единственные люди, которые поддерживают всегда: не только, когда у тебя успехи, но и когда ты проигрываешь. Ведь, как известно, в теннисе всегда выигрывать невозможно. Никто не выигрывает все матчи, зачастую и проигрывают. И моральная поддержка близких – это очень важно! Думаю, все-таки семья – на первом месте, и именно благодаря своим родителям я достиг того, чего достиг.

- Какое свое выступление вы считаете самым удачным – вне зависимости от того, как оно закончилось? А какая игра была самой трудной в жизни и почему?

- Если честно, в теннисе сложно как-то разделять свои матчи и выбрать самую лучшую игру. За все эти годы у меня было очень много хороших матчей, и надеюсь, что их будет еще немало, и они будут еще лучше. Но самый сложный, самый запоминающийся матч был, наверное, на Кубок Дэвиса, когда мы играли в Кишиневе против Португалии, и я выиграл 11:9 в пятом сете. Играли почти пять часов. Это был один из самых интересных матчей, который мне запомнился. Хотя было много и других матчей, тоже интересных, на «Больших шлемах», и не только, против ведущих игроков, которые высоко стоят в рейтинге. Может быть, я даже не все их выиграл, но мне понравились и сами матчи, и как я в них играл.

- Вот как раз об этих знаменитых игроках – следующий вопрос. Вам выдалось играть с самыми выдающимися теннисистами современности. Кто произвел на вас самое большое впечатление? У кого из них вы хотели бы чему-то научиться или уже научились?

- Мне всегда нравилось, как играл Давид Феррер, еще когда я был маленьким. Этот испанский теннисист всегда высоко стоял в рейтинге топ-10. И несколько лет назад мне выпал шанс сыграть против него, Я выиграл первый сет, но потом проиграл три подряд. Это было в Нью-Йорке на US Open. Могу сказать, что играть против своего идола – это очень интересно! Это был опыт, который мотивировал меня идти дальше. Он показал, что я могу играть с игроками такого класса. Чему я научился? Наверное, в каждом матче учишься каким-то маленьким деталям. Но если говорить именно об этом матче, то он показал, что этот игрок – просто машина! И, стало быть, если хочешь чего-то добиться, то надо стремиться быть таким как он. Больше тренироваться, становиться более крепким физически и психологически. И, таким образом – выигрывать!

- И еще о ваших собратьях по теннисной ракетке. На корте – вы все соперники. А потом? Могут ли теннисисты дружить между собой?

- Вообще чаще всего все спортсмены дружат. Да, на корте мы соперники, но вне корта мы общаемся, шутим, тренируемся друг с другом. Там нет такого, мол, ты меня обыграл, и я с тобой больше не общаюсь, или наоборот. Ведь сегодня выигрываю я, завтра выиграет он, но отношения между нами должны оставаться хорошими.

- Каков ваш обычный распорядок дня? Остается ли время на увлечения?

- Распорядок зависит от времени года. Есть периоды, когда уделяю время только тренировкам. То есть я тренируюсь два-три часа с утра, потом -двухчасовой отдых и снова тренировки. Практически весь день уходит на подготовку, и так может продолжаться целый месяц. В другое время, когда я нахожусь на турнирах, тренируюсь не так долго – только час или два в день, потому что пытаюсь оставить всю энергию, всю свежесть – на матчи. Бывают периоды, когда я просто отдыхаю, не ренируюсь, ведь тело тоже должно отдыхать, нельзя бесконечно тренироваться, потому что иначе просто не выдержишь. А когда появляется свободное время, мне очень нравится выходить куда-нибудь с друзьями, нравится кататься на велосипеде – это мое хобби номер один. И каждый раз, когда возвращаюсь с соревнований, пытаюсь встретиться со всеми своими друзьями, потому что редко с ними вижусь из-за частых отлучек. Вот, наверное, две вещи, которые мне больше всего нравятся.

- Любите ли вы смотреть кинофильмы о спорте и о спортсменах, о мире большого тенниса?

- Да, я люблю фильмы про спорт. Последний фильм, который я смотрел, это «Concussion» с Уиллом Смитом. На русский переводится как «Сотрясение». Видимо, имеется ввиду сотрясение мозга. Эта кинолента - об игроках в американский футбол, о том, как они получают травмы во время игры и каковы их последствия. Речь также идет о том, что один из персонажей фильма, ученый, решил добиться, чтобы этот вид спорта запретили в Америке, хотя там он считается спортом номер один. И вокруг этого проводится целое расследование. Мне этот фильм очень понравился. Смотрю и другие фильмы. Когда был по моложе, мне нравилось смотреть «ужастики», но со временем это желание почему-то пропадает.

- Раду, давайте поговорим немножко о вашем характере. Вы производите впечатление очень скромного человека, не стремящегося к публичности, редко даете телеинтервью. А как вы сами себя охарактеризовали бы?

- Действительно, я не могу сказать, что мне очень уж нравится быть популярным. Наверное, как вы и говорите, я больше скромный, чем публичный. И мне действительно не очень нравится появляться перед телекамерами. Видимо, дело в том, что не люблю хвастаться своими достижениями. Если я чего-то добиваюсь, то делаю это для себя, а не для того, чтобы рассказывать об этом всему свету. Как бы я себя охарактеризовал? Наверное, так: работяга. Ценю дружбу. Ценю свою семью и любую возможность быть с нею.

- Что самое главное для победы? Какие качества – хладнокровие, умение просчитывать ситуацию, или что-то другое?

- Есть целый набор таких качеств. Во-первых, надо быть сильным психологически, Потому что если ты слабый, не веришь в свою победу над соперником, который может быть, сильнее тебя по рейтингу или опытнее, то ты заранее обречен и никогда не выиграешь! Хладнокровие – это, однозначно, тоже очень важное качество. Еще – надо уметь быть хитрым. Многие игроки используют разные хитрости: всякие паузы, споры с судьями. Но, кстати, в таких случаях пропадает то самое дружеское отношение, о котором вы спрашивали раньше. Если видно, что игрок поступает не очень красиво, то тренироваться с ним уже как-то не хочется.

- А бывали случаи, когда по отношению к вам применяли нечестные приемы?

- Да, бывало такое. И к сожалению, не всегда получается держать себя в руках, иногда отвлекаешься на всякие детали, искусственно созданные помехи. Но я как игрок не должен на это обращать внимание. Нужно просто концентрироваться на том, что делаешь и следовать своему плану.

- Есть ли у вас какие-то особые ритуалы, которые помогают перед игрой? Или талисманы?

- (Улыбается) Талисманов у меня нет. Особых ритуалов – тоже. Просто перед игрой стараюсь придерживаться каких-то привычных вещей. Например, стараюсь перед матчем обедать в одном и том же любимом ресторане, и не буду пробовать новых блюд. Вообще, как мне кажется, питание для спортсменов – очень важный элемент, и не хочется экспериментировать перед матчем. Вот это первая вещь, если говорить о ритуалах. Дальше идут всевозможные разминки, предматчевая рутина. Она бывает у всех, не только у меня. И на этом, наверное, все, других ритуалов у меня нет. Но спортсмены – люди разные! Есть и суеверные. Допустим, Рафаэль Надаль - он всегда переступает через линии на корте, никогда не наступает на них Еще он всегда просит, чтобы во время матча у него было два полотенца: в одном углу – одно, в другом – другое. Это единственный игрок, который так делает. И у него много таких вещей, примет, которым он следует. Бутылочки с водой поставить красиво в ряд, чтобы они не шатались, чтобы никто их не трогал. Иногда он очень долго может выстраивать эти бутылочки, все уже привыкли.

- И это помогает ему?

- Я не знаю! Если он столько лет был первым в мире, видимо, каким-то образом помогает.

- Вы говорили о еде, о питании для спортсменов. Есть ли у вас особая диета? Можете рассказать, какие блюда ваши самые любимые?

- Да, конечно! Мне очень нравится, как готовит моя мама. Всегда, перед моим возвращением, она спрашивает заранее, чего мне хочется, чтобы она мне приготовила. Больше всего люблю ее борщи и фаршированные перцы! Придерживаюсь ли я диеты? Да, особенно перед матчем. А когда матчей нет, могу себе позволить и десерт, и любую другую еду.

- Вы уже много лет успешнее всех остальных теннисистов защищаете честь Республики Молдова. А каковы, на ваш взгляд, перспективы развития этого вида спорта в нашей стране? Подрастает ли вам достойная смена?

- Я не знаю, какие у нас на данный момент юниоры, начиная с 12-ти, с 14-ти лет. Могу лишь сказать, что в рейтинге сейчас я особо не вижу игроков, которые «наступали бы мне на пятки». Но я все-таки надеюсь, что рано или поздно появится сильный спортсмен, который достигнет моих результатов и, почему нет? – выступит лучше, чем я.

- Может быть, дело не в отсутствии талантов, а в нехватке финансов? Ведь это довольно затратный вид спорта. На каком уровне окупаемость тенниса в нашей стране? Сколько, на ваш взгляд, должны вкладывать родители, или это должно делать государство?

- Вначале, я думаю, однозначно должны помогать родители. Ведь поначалу никто не будет вкладывать в ребенка, который идет в спорт лишь для увлечения, для которого это хобби. Я не могу назвать какую-то определенную сумму, которая была бы необходимой и достаточной. Сколько нужно вкладывать, зависит от того, какой тренер, сколько стоят его уроки, сколько стоит корт, где ты находишься, сколько будешь тренироваться в неделю, в месяц, и так далее. Думаю, что сначала нет никакой окупаемости – только минусы, только затраты, потому что все стоит денег: и ракетки, и мячи, и майки-шорты, и теннисные кроссовки. Все это затраты, и пока ты не станешь профессиональным теннисистом, не будешь играть в турнирах, то это все будет только в минус.

- Есть ли у вас сейчас какая-то цель, которую вы перед собой поставили?

- Да, я ставлю себе цели на протяжении всей своей карьеры, и до сих пор у меня получалось их достигать. В начале, когда я стоял не очень высоко в рейтинге, хотел стать топ-300, потом – 200, 150, 100 и так далее. Сейчас моей лучшей позицией была 81-ая в одиночке, и я хотел бы пробиться в топ-50 мира. Быть одним из пятидесяти сильнейших в мире - это не так легко, особенно в данном виде спорта. Надеюсь, у меня получится сделать это в ближайшем будущем, и почему нет, может быть даже, в этом году. В ATP -туре проходит очень много турниров, и если ты их выигрываешь, то автоматически поднимаешься в рейтинге.

- Искренне желаю вам, чтобы вы в ближайшее время действительно вошли в топ-50 лучших ракеток мира! А что для теннисистов является пиком карьеры? Золотая олимпийская медаль, звание чемпиона мира, что-то другое?

- В разных видах спорта есть разный пик формы, пик карьеры. Если брать олимпийские виды спорта, то предполагаю, что все мечтают об олимпийской медали. Естественно, и теннисисты тоже, но получить олимпийскую награду можно только один раз в четыре года, а показывать результаты хочется чаще. Так что в теннисе чуть-чуть по-другому. У нас есть четыре самых больших турнира, которые проходят в Австралии, во Франции, в Англии и в США – они называются «Большие шлемы». Каждый игрок мечтает о том, чтобы получить титул обладателя «Большого шлема». Теннисисты всегда пытаются поднять свой пик формы именно к этим турнирам. Стать победителем на «Большом шлеме» - очень престижно.

- Вы часто ездите, бываете в разных странах. С каким ощущением возвращаетесь на родину?

- Когда бываю на турнирах, то всегда скучаю по дому. И мне всегда очень нравится возвращаться. Бывают даже такие моменты, когда не хочется уезжать отсюда – так сильно привыкаешь к дому и к близким, что хочется побыть с ними еще некоторое время. И каждый раз, возвращаясь, испытываю большую радость: ведь тут все мои друзья, ощущение легкости, свободы, некой расслабленности, нет турниров, можно чуть-чуть отдохнуть, собраться дома у кого-нибудь из друзей, пообщаться... Да, я люблю свой дом!