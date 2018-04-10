Общество Государственную границу пересекли почти 45 тысяч человек В течение последних 24 часов поток людей в пунктах пересечения границы составил 44 694 перехода. В сторону выезда из Республики Молдова границу пересекли 25 333 человека. Из общего количества лиц, которые пересекли границу, 20 340были молдавскими гражданами. Поток транспортных единиц составил 10 742 пересечения. Наиболее востребованными КПП были: КПП «Леушены» – 9 988 пересечений;

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 6 775 пересечений;

КПП «Скуляны» – 4 212 пересечений;

КПП «Атаки» – 3 326 пересечений;

КПП «Джурджулешты – Галаць» – 2 714 пересечения;

КПП «Кагул» – 2 665 пересечений;

КПП «Паланка» – 1 867 пересечений.

КПП «Крива» – 1 846 пересечений.

КПП «Костешты» – 1 361 пересечение. За отчетный период были зарегистрированы следующие незаконные действия:



- два незаконных перехода молдо-украинской границы;

- 11 человек нарушили режим пограничной зоны и контрольно-пропускных пунктов;

- шесть иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

- один человек, находящийся в конфликте с законом, и одно транспортное средство, были задержаны в результате обмена информацией с национальными правоохранительными органами.



В период пасхальных праздников Пограничная полиция примет все меры, чтобы создать удобные и комфортные условия при пересечении государственной границе, обеспечивая высокий уровень профессиональной этики и требуя от путешественников соблюдения существующих правил на границе. Дополнительные меры, направленные на оптимизацию трансграничного движения: увеличение количества дежурных пограничных полицейских;

создание смешанных групп специалистов пограничной полиции, готовых вмешаться в случае большого притока людей;

применение портативной техники для чтения проездных документов, в том числе специальных средств пограничного контроля;

перенаправление трафика на свободные артерии, а также открытие движения для семей с детьми по дорожке для дипломатического корпуса;

открытие пунктов перехода местного типа на границе с Украиной;

усиление контроля и обмен информацией с пограничными органами соседних государств, для совместного урегулирования некоторых непредвиденных ситуаций на границе.

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