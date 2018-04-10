Почему ЕС относится суровее к Молдове, чем к Украине и Грузии?

Низкая скорость и незавершенность реформ является обычной констатацией относительно Молдовы, которая, однако, применима и к Украине и, в меньшей степени, к Грузии, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

По мнению политолога, в последние два года восприятие по отношению к Молдове всегда было более критическим из-за ряда комбинаций факторов.

Первый фактор, отмеченный Дионисом Ченуша, касается серьёзного подрыва авторитета Молдовы перед ЕС из-за случая мошенничества в банковской системе, раскрытого в 2014 году. Украина и Грузия избежали критических ситуаций в течение последних четырех лет, обеспечив себе более позитивный имидж, по сравнению с Молдовой.

Таким образом, считает политолог, даже влияние олигархических интересов в Грузии или Украине не беспокоят ЕС так сильно, как в случае с Молдовой.

Второй фактор, диктующий более строгий подход по отношению к Молдове, обусловлен ослабленной на внутреннем плане властью, отмечает автор. Он считает, что власти, пытаясь завоевать внешний авторитет, превысили количество обязательств, которых реально могли бы выполнить. Таким образом, под давлением невыполненных домашних тем, и с параллельным мониторингом со стороны Брюсселя и местного гражданского общества, поле для маневров правящей партии резко сузилось.

Избирательный контекст и тенденции правящей партии, желающей удержаться у власти после 2018 года, приглушают чувство пропорциональности в принятии решений. Наблюдаются довольно сбалансированные отношения ЕС с Украиной и, в частности, с Грузией, где выборы планируются только в 2019 году, уточняет Дионис Ченуша.

Последний фактор, отмеченный политологом, относится к политической аффилированности участников политического процесса в Молдове к Брюсселю. Дионис Ченуша обращает внимание на то, что Европейская народная партия - главная политическая панъевропейская сила, которая диктует правила в Европейском парламенте и в Европейской комиссии, усилила интерес к Молдове после того, как внепарламентская оппозиция Молдовы, Партия действия и солидарности и Платформа DA, начали вращаться вокруг ЕНП.

Случай Грузии аналогичен, считает политолог, за исключением того, что грузинская оппозиция, связанная с ЕНП (Национальное объединенное движение), находится в процессе распада и далека от популярности. Одновременно, Дионис Ченуша отмечает, что недостатки украинской власти воспринимаются спокойно и оберегаются от жесткой критики, в основном благодаря принадлежности партии Петра Порошенко к Европейской народной партии.

До политического обновления Молдовы, ЕС должен найти новые пути, чтобы двигать вперед повестку дня реформ, максимально их укоренить и затруднить их обратимость, пишет в заключении политолог.