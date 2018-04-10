Более двухсот человек обратились за медпомощью после обильных пасхальных застолий

После обильных пасхальных застолий многим пришлось обратится за медицинской помощью - за последние сутки к врачам Института скорой помощи обратились двести человек. 40-ка понадобилось оперативное вмешательство.

"Из 40-ка прооперированных - большинство с проблемами желудочно-кишечного тракта. Наш вам совет – как можно меньше есть и пить", - сказал глава приемного отделения ИСМП Игорь Куров, передает publika.md

Многие все же справились с соблазнами и отправились на прогулки в парки.

"Нельзя все время сидеть за столом. Нужно делать перерывы, выходить на прогулки. Погода отличная".

"Надо, конечно, знать меру. Мы, например, не переедали и сейчас чувствуем себя легко и хорошо".

В спортзалы люди пока не стремятся. По словам тренеров, ходят только завсегдатаи.

"Я уже привык к такому ритму: занимаюсь спортом через день. Это стало стилем жизни, и я без проблем прихожу в спортзал даже после праздников".

"У меня есть три свободных часа. Решил позаниматься спортом. За праздничным столом старался не злоупотреблять, и попробовал всего понемногу".

Тренеры считают, что чрезмерные физические нагрузки могут только навредить.

"Молдавская кухня предполагает много жирной и калорийной пищи, поэтому занятия должны быть без особых нагрузок", - отметил тренер Евгений Аршев.

Диетологи советуют после обильных застолий устроить разгрузочные дни.