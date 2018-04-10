Кто кошмарит молдавский бизнес: «Шеф, все пропало – нас заказали»!

В последнее время молдавским бизнесменам все чаще кажется, что они семи пядей во лбу, и потому могут поучать нас, простых смертных журналистов. Возможно, такому их поведению способствуют собственные нравоучительные посты, активно облайканные френдами и подчиненными. Но уверенность в чем-то и самоуверенность – это две разные вещи, и вторая, к сожалению, более присуща нашим коммерсантам. Приведу несколько показательных примеров.

Вот есть у нас в стране представитель одного известного мирового бренда в области косметики. Накануне Пасхи он объявил о скидах, но в соцсетях быстро предьявили парочку фоточек, по которым стало понятно, что скидки копеечные. Мы об этом написали, коммерсант разъярился и позвонил в редакцию ругаться.

- Но позвольте, - вяло попытался сопротивляться репортер, - Скидка 100 леев от 5 тысяч – не прям круто!

- Для тебя – да! А есть люди, которые ценят настоящее качество! – гордо и почти презрительно ответил дистрибьютор,

И добавил вкрадчиво:

- Я же понимаю, что меня «заказали» конкуренты…

Ремарка от журналиста

Раз поучают меня, как писать «дилетантские статейки» (дословно-дистрибьюторское – прим. автора), позволю себе дать пару советов этому бизнесмену.

1. Подозреваю, что он был в магазинах сети за пределами Молдовы и знает, КАК должна выглядеть распродажа и «грандиозные скидки» на самом деле. Ну, точно не 4 человека в огромном магазине, лениво передвигающихся туда-сюда по периметру…

2. НИКОГДА владелец магазина, где продается пусть даже и претендующий на «люксовую» нишу товар, не должен презрительно говорить о покупателе, намекая на его платежеспособность. Помните у Булгакова: «Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!» Я, кстати, видел, как в заношенном батнике мужичок покупал "Порше" в салоне под Кишиневом...

3. И, наконец, про «заказ». Думается, всего вышесказанного с лихвой хватит, чтобы понять: «заказ» он в голове коммерсанта. Патологическая жадность и незнание аудитории губит, а не происки конкурентов.

Или вот такая история, которая произошла недавно в Фэйсбуке. Некий известный в столице владелец клуба попросил неделю назад обозначить ему рекламные агентства "полного цикла" - коллегам из Москвы это понадобилось, назревал крупный заказ. Все было чинно и мирно до поры до времени - одни названия фирм сменяли другие, пока на сцене не объявился персонаж, напоминающий героя из анедота, который завопил: "Вы все - нехорошие люди, а я Д’Артаньян!", опуская коллег. Вечер перестал быть томным, и оскорбления посыпались уже со всех сторон. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что заказчики-москвичи с любопытсвтом следили за дискуссией...

И последний случай, произошедший не далее, как год назад. В Кишинев одна фирма пригласила ОЧЕНЬ известного артиста. Конкурирующая организация в лице ее генерального директора, который позиционирует себя, как благородный бессарабский джентльмен, тут же вызвал на кофе корреспондента "КП", где провел беседу на тему "Вам нужен шикарный эксклюзив?" В конце концов, все закончилось "сливом" информации о коллеге по бизнесу: билеты не продаются, спонсор никакой, это будет полный провал! К слову, мы этой ценной информацией не воспользовались, поскольку безбашенными бываем, но точно не подлыми. Концерт, между прочим, прошел при полном аншлаге.

И это примеры из недавнего прошлого, которые, как мне кажется, ярче всего показывают, что очень часто "бизнес кошмарят" не какие-либо властные органы в виде налоговй (хотя, и без этого никуда!), а сами коммерсанты, сами деловые люди. И тому - сотни подтверждений.