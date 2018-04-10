У кого из кандидатов в столичные мэры рыльце в пушку

Николай Менюк

На прошлой неделе ЦИК принял документы пятерых конкурентов на регистрацию в качестве кандидатов на должность кишиневского мэра, досрочные выборы которого состоятся 20 мая. Согласно жеребьевке, была открыта очередь в списке претендентов. Первым значится Василий Костюк, председатель партии «Демократия дома»; вторым – Андрей Нэстасе, лидер Платформы «DA», которого поддержала партия «PAS» Майи Санду; третьим – Александр Рошко, зарегистрирован от партии «Наш дом – Молдова»; четвертым – Регина Апостолова, представитель партии Шора, вице-мэр Оргеева; пятым – Валериу Мунтяну, вице-председатель ЛП, экс-министр окружающей среды, несостоявшийся министр обороны. Партия социалистов выдвинула кандидатом на пост столичного мэра Иона Чебану. Экс-председатель «Gas Natural Fenosa» Сильвия Раду, которую вице-примар Нистор Грозаву назначил вместо себя временно руководить столицей, потерпев фиаско на последних президентских выборах, также нацелилась на кресло Дорина Киртоакэ.

Кандидаты дружно заявили о намерении отказаться от политической ангажированности в случае победы на выборах, обещая руководствоваться в своей деятельности исключительно интересами горожан. Различных обещаний мы наслышались достаточно во время предыдущих выборов. Что представляют собой люди, раздающие их сейчас? Кому из них и в какой степени можно доверять?

Самая одиозная фигура из числа первых зарегистрированных кандидатов, безусловно, действующий вице-мэр Оргеева Регина Апостолова. Она была выдвинута от партии Шора. Как говорится в сообщении на сайте политформирования, мэр Оргеева Илан Шор, представляя ее кандидатуру на пресс-конференции, сделал упор на профессионализме Апостоловой, которая «является отличным управленцем и специалистом в сфере городского хозяйства».

Главный фигурант обоих отчетов американской кампании «Kroll», расследующей кражи миллиарда, решил таким образом отблагодарить свою подчиненную, которая также фигурирует среди получателей украденных денег. Согласно документу, Апостолова, наряду с другими лицами, получила в 2013 году из украденного миллиарда сказочные кредиты в британских оффшорах, используя счета латвийского «ABLV Bank», - 5,24 миллиона долларов и 728 тысяч евро. Именно это финансовое учреждение, согласно отчету американской кампании, вместе с двумя другими латвийскими банками («PrivatBank» и «PastaBanka»), послужили «европейскими воротами» для взятия контроля над тремя банками из Республики Молдова, вовлеченными в «кражу века».

Впрочем, шансы Апостоловой на победу за кресло кишиневского мэра никто всерьез не рассматривает. Ее задача, судя по всему, иная - не позволить представителю Партии социалистов Иону Чебану победить в первом туре, отобрав у него один-два процента голосов кишиневских пенсионеров, купленные за дешевый хлеб и макароны в кишиневских магазинах Шора. В отличие от других, на кандидата ПСРМ у Плахотнюка нет компромата, поскольку собственного бизнеса у него не было, и доходов своих, а также членов своей семьи, Чебан не скрывал.

По сообщению «Ziarul de Gardă», в последней президентской избирательной кампании Ион Чебан пожертвовал 50 тысяч лей для избирательной кампании главы партии. В декларации об имуществе и доходах за 2016 год, представленной национальным органом по неподкупности, руководитель фракции социалистов в МСК указал о получении в подарок от родителей квартиры стоимостью почти в один миллион лей. «Это подарок моих родителей, которые продали дом в центре города, принадлежавшим им с 80-х годов. В этом доме я жил с 2002 года, они продали его в 2012 году и купили квартиру. То есть, это был договор купли-продажи. Сейчас квартира находится в декларации об имуществе моей мамы», – объяснил Ион Чебан для ZdG. Семья Чебан владеет также двумя земельными участками в Кишиневе и за его пределами, автомобилем 2005 года выпуска.

А вот о представителе Либеральной партии Валериу Мунтяну и не сходящей в последнее время с экранов плахотнюковских телеканалов Сильвии Раду не скажешь, что у них нет грехов.

Явная фаворитка демократов Раду в период последней президентской предвыборной кампании, в которой она принимала участие, была обвинена в сокрытии своего имущества. В частности, не указала доходы от аренды озера в селе Ивановка Ноуэ Чимишлийского района вместе с земельным участком в 3,3 гектара. «Я взяла его в аренду на 25 лет», - призналась она порталу Anticoruptie.md. Данные кадастра, однако, показывают, что 28 октября 2014 года это озеро было сдан в аренду Вирджилиу Раду, мужу Сильвии Раду, и не на 25, а на 30 лет. Сделка, однако, не указана в декларации об имуществе Сильвии Раду, представленной в ЦИК. На вопрос, почему она не задекларировала и это имущество, кандидат на пост главы государства сказала, что не знала о необходимости декларировать имущество, отданное в аренду. Юрий Чокан, член ЦИК и бывший руководитель учреждения публично пожурил ее: «Конкуренты избирательной гонки должны декларировать все имущество, будь то безвозмездная ссуда, наем, владение на правах аренды или аренда земель – независимо от формы собственности».

Как сообщил портал Аnticoruptie.md в октябре 2016 года, Сильвия Раду была одним из самых богатых кандидатов в президенты. Из декларации о доходах и имуществе за 2014-2015 годы, поданной ею в ЦИК, стало известно, что она получила в должности президента «Gas Natural Fenosa», зарплату в 10,3 миллионов лей – в среднем почти 430 тысяч лей ежемесячно.

Как сообщил Bloknot-moldova.md, после того, как Раду стала в 2008 году директором компании «Gas Natural Fenosa», она несколько раз необоснованно требовала повышения тарифов на электроэнергию, а за время управления ею компанией цены на электричество выросли почти в два раза. Причем она шантажировала обращениями в суды в случае, если повышенные тарифы не будут утверждены.

В марте 2013 года группа «Gas Natural Fenosa» запросила увеличение тарифов на электроэнергию для населения примерно на 14 процентов, хотя в 2012 году зарегистрировала чистую прибыль в 29 миллионов евро (около 460 миллионов лей).

Еще одна заявка о повышении тарифов на электроэнергию была зарегистрирована в 2015 году. В марте компания «Gas Natural Fenosa» запросила повышение тарифов на 51 процент - до 2,3 лея за киловатт/час, мотивируя это снижением курса лея. Четыре месяца спустя, 1 июля, поставщик требовал увеличить тариф на 60 процентов, угрожая, что если тариф не будет увеличен, тогда будут удовлетворены только 30 процентов энергетических потребностей страны.

В рамках парламентских слушаний депутаты обвинили Сильвию Раду, предполагая, что поставщик требует повышения тарифов для того, чтобы защитить свою собственную прибыль. После долгих дебатов НАРЭ повысила тарифы на электроэнергию на 37 процентов, но приостановило решение на два месяца. Это решение не удовлетворило представителей «Gas Natural Fenosa», которые угрожали НАРЭ судом.

Парламентская комиссия обнаружила, что в схеме закупок электроэнергии фигурируют посредники, -госпредприятие «EnergoСom», у которого «Gas Natural Fenosa» закупает электроэнергию, не приобретая ее напрямую от Молдавской ГРЭС. «Молдавские ведомости», сообщали о том, что в этой схеме есть еще одна посредническая компания - «Энергокапитал», созданный в Тирасполе в конце 2014 года. Компания имела прямые связи с фирмами, в том числе оффшорными, которые участвовали в хищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

В не менее громких резонансных делах был замешан и другой кандидат в столичные мэры - вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну. В ноябре 2012 года он оказался в центре внимания прессы из-за скандала с прокладкой под видом строительства прохода к школе асфальтированной дороги за государственный счет к своему элитному дому в селе Флорень района Анений Ной. Будучи тогда депутатом от ЛП, бывший примар села Флорень объяснил это исключительно замыслами местных властей без какого-либо его участия.

В должности министра экологии и окружающей среды Мунтяну отличился и тем, что увидел «руку России» в массовой вырубке лесов в Молдове, а также подписал договор с американской фирмой «Frontera Resources» об эксклюзивном праве на разведку газовых месторождений на большей части территории нашей страны.