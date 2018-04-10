Ион Чебан представил план по краткосрочному реформированию столицы

Сегодня, 10 апреля, председатель фракции ПСРМ в мунсовете Кишинева Ион Чебан подал документы на регистрацию в качестве кандидата на должность генерального примара муниципия Кишинев от Партии социалистов в Избирательный совет Избирательного округа Кишинева.

Сразу после регистрации перед зданием примэрии Кишинева состоялся старт избирательной кампании кандидата. Поддержать Иона Чебана пришли его многочисленные коллеги по Партии социалистов: депутаты Парламента РМ, муниципальные советники, молодежное крыло ПСРМ «Молодая Гвардия», активисты и сторонники формирования, передает actualitati.md

«Сегодня мы предлагаем вашему вниманию наш чёткий детальный план текущего управления на год вперёд. Ровно столько, сколько будет длиться мандат.

Но хотим, чтобы вы знали: у нас есть долгосрочное, среднесрочное видение развития Кишинёва, а также чёткий план по краткосрочному реформированию столицы«, — заявил Чебан.

Вот список основных приоритетов Иона Чебана на ближайший год:

1. Разработка Генерального плана развития и Инвестиционной карты Кишинёва.

2. Принятие бюджета на 2019 год – в срок, на прозрачной основе, при участии горожан и гражданского общества. Открытые отчёты по каждому потраченному лею.

3. Заблаговременная подготовка города к сезонным работам, особенно к зиме 2018 – 2019 гг.

4. Качественный ремонт и реконструкция городских дорог и тротуаров. Независимая оценка качества ремонта и строительства.

5. Благоустройство 600 дворов. Установка 150 детских и 150 спортивных площадок.

6. Социальная защита для каждого жителя города. Около 150 тысяч горожан совокупно получат социальную помощь от города. Внедрение «социальной карты» кишиневца с целью закрепления социально незащищённых людей за экономическими агентами города.

7. Дублирование всей нормативной документации мэрии и претур кроме государственного и на русский язык. Перевод основных документов примэрии и сайт столицы (www.chisinau.md) на английский и русские языки.

8. Внедрение цифровых платформ в деятельности мэрии, принципа «единого окна», электронных госзакупок и документооборота.

9. Пересмотр всей документации по проблемным стройкам в Кишинёве.

10. Полный аудит всех подразделений примэрии и муниципальных предприятий. Новая и более эффективная организационная и функциональная структура.

По каждому из этих направлений будет проведена отдельная пресс-конференция с детальным разъяснением сути программы.

Помимо среднесрочных целей, а также тактических задач и приоритетов на ближайший год,

Со всеми этими долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными программами можно будет ознакомиться на сайте ionceban.md.