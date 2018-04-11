Молдаванин вернулся на родину из-за границы, а потом передумал: «Это не страна — а аттракцион, а ностальгия — чушь собачья!»

Одних теплых чувств недостаточно, де-факто жить в республике невозможно

Несколько дней назад в редакцию «Комсомольской правды» пришло письмо от нашего читателя — Германа В. Живет он за границей, на прошлой неделе прилетал в Кишинев и решил поделиться своей историей — он рассказал нам о том, как летел на Родину с мыслями о возвращении, а потом, спустя несколько дней, понял, что нужно лететь обратно — в страну проживания.

«В течение последних лет меня неоднократно посещали мысли о том, что я сделал неправильный выбор, полетев за бугор. Я ехал в неизвестность — разве что знал, что смогу заработать куда больше денег, чем в родном Кишиневе. Фантазировал: вот, мол, пройдет время, обоснуюсь, и буду каждый год принимать у себя гостей. Прошло какое-то время — немного обжился: снимают однушку: для приема гостей она, конечно, не подходила, но меня до определенного момента устраивало.

Я начал искать площадь посолиднее, и тут задумался: а зачем? В новой стране у меня так и не появилось друзей! Семья — на расстоянии. На душе камень. Почему не вернуться в Молдову? С каждым днем я только утверждался в мысли, что думаю в верном направлении. Тоска снедает, все кажется неродным... И я купил билеты на Кишинев — на недельку. Чтобы понять, прав ли я в своем намерении.

По-началу все было хорошо: старые друзья приняли так, словно я и не уезжал никуда вовсе. Семья приняла с распростертыми объятиями. Обнять хотелось всех и каждого, кричать на каждом углу: «Я вернулся!». Пил вино — наслаждался, впервые за долгие годы поел мамалыги со шкварками. Мититеи, плацинды... Вкусности какие!

Когда гастрономические впечатления поутихли, а эйфория от общения с близкими людьми поубавилась, я начал обращать внимание на совсем другие вещи. Меня чуть не сбили на пешеходном переходе! Это раз. Мне хамили по поводу и без - это два. На моих глазах давали взятку — три. Спорили из-за языка — четыре. В троллейбусе поехал — в хлам пьяные мужики поздравляли друг друга с Пасхой. Приставали к кондукторше. Пять и шесть. Я не мог вызвать такси из центра средь бела дня — семь. Маршруточник проехал на красный и чуть не влетел в троллейбус — восемь. Посреди дороги мне предложили купить краденый телефон — девять. Украли кошелек (хорошо хоть сумма была с собой небольшая) — десять. Могу продолжить...

Я в очередной раз понял: в Молдове, моей любимой, бардак полнейший. Он во всем абсолютно — и в головах, и в домах, и на улицах. Нет порядка ни в чем. И уж лучше мне вернуться в свою «однушку» за бугром: ностальгия, родина, это, конечно, хорошо, но жить только с этим невозможно. Мне печально это осознавать, но Молдова стала для меня аттракционом: вкусно, приятно, но не сеанс кончается очень быстро... Как-то так. Счастливо оставаться!»

РОМАН ВЛАДИМИРОВ